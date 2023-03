Sam Hall & Brian van Hinthum

Het team van Mercedes heeft na de eerste kwalificatie van het seizoen een beter idee van waar men staat in de pikorde. Voorlopig lijkt het er niet op dat Lewis Hamilton dit jaar mee kan gaan strijden voor zijn felbegeerde achtste titel, maar Toto Wolff is verre van bereid om op te geven wat betreft de droom van zijn coureur.

Na een teleurstellend 2022, waarin Hamilton al snel de conclusie kon trekken dat zijn achtste wereldtitel er dat jaar niet in ging zitten, hoopte Mercedes op het momentum van de laatste weken van het seizoen voort te borduren richting dit seizoen en het gat richting Red Bull Racing te verkleinen. Na de testdagen en de eerste kwalificatie moet de formatie van Wolff echter concluderen dat men daar voorlopig niet in geslaagd is en men in de vorm van Ferrari en Aston Martin twee geduchte concurrenten erbij heeft voor het nieuwe seizoen.

Aanpoten dus voor Mercedes en Wolff, waar men nu weet dat het wellicht ook in 2023 weer een lastig verhaal wordt om Hamilton aan zijn achtste titel te helpen. De Oostenrijker is tegenover Sky Sports echter verre van bereid om de handdoek in de ring te gooien. "Al moet ik hem zelf over het circuit duwen om zijn achtste wereldtitel te halen. Ik doe alles wat nodig is om dat te bereiken." Wolff krijgt de vraag wat er op dit moment in Hamilton zijn hoofd omgaat. "Hij zit absoluut op één lijn met de rest van het team", stelt de teambaas.

Wolff vervolgt: "We zijn enorm kritisch op onszelf en wat we willen bereiken. Er bestaat niet zoiets als een heilige auto. We kijken naar alles. Zitten we goed met het concept? Hadden we eerder moeten reageren? Iedereen in het team van de engineers denkt zo. We moeten vooral blijven samenwerken en dan gaan we zijn achtste binnenhalen. Als ik hem bijvoorbeeld met Alonso vergelijk, heeft hij nog minimaal vier jaar in zich zitten. We moeten het dus gewoon voor elkaar krijgen", besluit Wolff vol vertrouwen.

