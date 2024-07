Beelden onthullen wat Verstappen tegen Hamilton zei, Marko wil gesprek met Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Eén dag na een van de meest spraakmakende races van dit seizoen valt er natuurlijk genoeg na te bespreken door alles en iedereen die iets met de Formule 1 te maken heeft. In de race met hoofdrollen voor onder meer Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri, was eigenlijk helemaal niemand echt tevreden met wat er allemaal gebeurd was op de Hungaroring. Zelfs Piastri, die zijn eerste overwinning in de koningsklasse te pakken nam, zal met gemengde gevoelens terugkijken. Helmut Marko heeft onder meer laten weten dat men met Verstappen in gesprek wil over zijn verhitte boardradio's, terwijl ook Olav Mol een mening had over wat de Nederlander allemaal te zeggen had.

Marko over gefrustreerde Verstappen: "Dat was onze grootste fout"

Helmut Marko erkent dat Red Bull Racing het qua strategie bij het verkeerde eind had tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Oostenrijkse topman van het team wil de frustrerende middag in Boedapest "in alle rust" met Max Verstappen bespreken. "Het idee achter onze strategie was dat je met een bandenvoordeel wel in zou kunnen halen. Vorig jaar lukte dat, maar nu bleek inhalen onmogelijk", zo begint de Oostenrijker onder meer. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Helmut Marko..

Nieuwe beelden mét audio onthullen wat Verstappen zei in contactmoment met Hamilton

Lewis Hamilton en Max Verstappen kregen het tijdens de Grand Prix van Hongarije weer eens ouderwets met elkaar in de stok. Het resulteerde uiteindelijk in een fikse botsing, waarna Verstappen een plek verloor aan Charles Leclerc. De Red Bull-coureur was op z'n zachtst gezegd not amused over het moment en dus zocht Hamilton hem na afloop direct even op in de mediapen. Maar wat werd er gezegd? Lees hier het hele artikel over het moment met Verstappen en Hamilton..

Mol over gefrustreerde Verstappen: "Hij was vandaag gewoon onsympathiek"

Olav Mol weet naar eigen zeggen dat hij zich er niet populair mee gaat maken, maar de Ziggo Sport-verslaggever noemt de boordradio's van Max Verstappen richting zijn team tijdens de Grand Prix van Hongarije, "onsympathiek". "Dit is puur Jos die je hoort. En ik heb het opgeschreven, en ik ga er niet populair mee worden: hij was vandaag over de boordradio onsympathiek." Lees hier het hele artikel over de uitspraken in het Race Café..

Windsor snapt niets van reacties Red Bull op boordradio's Verstappen: "Tegen wie denken ze dat ze het hebben?"

Peter Windsor begrijpt naar eigen zeggen helemaal niets van de manier waarop Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Hongarije reageerde op de frustraties van Max Verstappen: "Tegen wie denken ze dat ze het hebben?" "Dit is een team waarmee Max ontzettend veel races en wereldkampioenschappen heeft gewonnen. Het is het beste team in de racerij. Tenminste, dat was het tot een paar races geleden", zo begint hij in zijn video. Lees hier de uitspraken van Peter Windsor..

Kravitz: "Dat is wat Red Bull altijd zegt als het Max Verstappen's fout is"

Max Verstappen en Lewis Hamilton crashten tijdens de Grand Prix van Hongarije, maar de FIA deed het af als een race-incident. Ook Red Bull Racing omschreef het zo, maar dat is volgens Ted Kravitz typisch. De analist en commentator zegt dat Red Bull iets altijd een "race-incident" noemt wanneer het Max Verstappen's fout is. Lees hier de uitspraken van Peter Windsor..

