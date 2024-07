Peter Windsor begrijpt naar eigen zeggen helemaal niets van de manier waarop Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Hongarije reageerde op de frustraties van Max Verstappen: "Tegen wie denken ze dat ze het hebben?"

Max Verstappen stak zijn frustraties tijdens de Grand Prix van Hongarije niet onder stoelen of banken. De Red Bull Racing-coureur was ondanks het grote updatepakket erg ontevreden over zijn RB20, en werd daarnaast tegengewerkt door de strategie van het team. Verstappen werd tot twee keer toe langer buiten gehouden dan zijn directe concurrentie, waardoor hij telkens een positie verloor aan Lewis Hamilton. De drievoudig wereldkampioen moest zodoende op de baan steeds weer aan de Mercedes-coureur voorbij, en bij de laatste aanval eindigde dit in tranen. De twee maakten contact en Verstappen schoot rechtdoor, waardoor hij uiteindelijk als vijfde over de streep kwam.

Kritische Verstappen over de boordradio

De 26-jarige coureur liet zijn onvrede over de boordradio blijken, maar kreeg een vrij opmerkelijke reactie van zijn race-engineer. In plaats van Verstappen te kalmeren, diende hij de Limburger van repliek. Peter Windsor begrijpt daar helemaal niets van: "Dit is een team waarmee Max ontzettend veel races en wereldkampioenschappen heeft gewonnen. Het is het beste team in de racerij. Tenminste, dat was het tot een paar races geleden", klinkt het in de analyse op zijn YouTube-kanaal. "Max was absoluut woedend over de radio en hij sprak alles uit wat er in hem opkwam over de belachelijke strategie. En het was ook een belachelijke strategie van Red Bull, de undercut werd steeds toegestaan. Iedere keer dat hij weer naar buiten kwam, moest hij weer proberen om Lewis Hamilton in de Mercedes in te halen. Ondanks de twee DRS-zones lukte dat niet en eindigde het in tranen. Het leek een beetje op Monza, 2021."

Windsor begrijpt niets van reactie Red Bull

De voormalig teammanager en inmiddels Formule 1-journalist vervolgt: "Max was heel gefrustreerd na de race, en dat is ook hoe het hoort te zijn. Ja, het klonk niet best. Maar sorry hoor... Voor het team om op de radio te komen en tegen Max Verstappen te zeggen dat hij niet moet beginnen over wie er wel of niet voorop lag bij de apex en dat het kinderachtig is om dat te doen... Tegen wie denken ze dat ze het hebben? Ik kan niet geloven dat een medewerker van Red Bull tegen Max Verstappen heeft gezegd. In het midden van de race! Misschien ben ik de enige die dit denkt, maar dan denk ik dat de wereld gek is geworden. Red Bull had daar niet over tegen Max moeten praten, ze hadden hun verontschuldigen aan moeten bieden voor de strategie.

