Olav Mol weet naar eigen zeggen dat hij zich er niet populair mee gaat maken, maar de Ziggo Sport-verslaggever noemt de boordradio's van Max Verstappen richting zijn team tijdens de Grand Prix van Hongarije, "onsympathiek".

Max Verstappen zal de Grand Prix van Hongarije snel achter zich willen laten. Na een aantal moeizame weken bracht Red Bull Racing in Boedapest een groot updatepakket naar het circuit. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de drievoudig wereldkampioen was direct vanaf vrijdag niet tevreden over zijn auto. In de kwalificatie bleef hij steken op de derde plaats, en tijdens de race kwam hij - mede door strategische missers van Red Bull Racing en een incident met Lewis Hamilton - als vijfde over de streep. Verstappen was zichtbaar erg gefrustreerd en liet zich over de boordradio tijdens de race meerdere keren erg kritisch uit richting zijn team.

Ziggo-analisten blikken terug op Verstappen in Hongarije

"Hij was meteen vanaf het begin van die race al getergd, meteen geïrriteerd over een hoop zaken", blikt Jack Plooij in het Race Café van Ziggo Sport terug op de race. "GP [Gianpiero Lambiase, race-engineer Verstappen] vroeg aan hem om een versnelling terug te schakelen in een bepaalde bocht, en toen zei hij: 'No fucking way, mate." Dus niet: 'Dat lijkt mij niet zo'n goed idee.' Nee, hij zat er direct al bovenop. Hij zal helemaal opgefokt in die auto volgens mij."

Onsympathiek

Robert Doornbos snapt de frustraties van de Limburger wel: "Hij wordt gewoon door zijn team in de steek gelaten vandaag. Dat is het gewoon", klinkt het. "De eerste tegenvaller is dat die updates niet werken. Die werden met veel bombarie aangekondigd. 'Hiermee gaan we echt even het verschil maken.' Dat lukt niet, je wordt gewoon verslagen." Olav Mol laat vervolgens optekenen: "Dit is puur Jos die je hoort. En ik heb het opgeschreven, en ik ga er niet populair mee worden: hij was vandaag over de boordradio onsympathiek."

