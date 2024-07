Norris verslaat Piastri en Verstappen voor pole, toekomst Pérez loopt gevaar na crash | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Lando Norris heeft de derde pole position uit zijn Formule 1-carrière binnengesleept. Dat deed hij tijdens de spannende kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije. Deze werd in wisselvallige omstandigheden verreden op de Hungaroring. Het feestje voor McLaren is compleet, want Oscar Piastri klokte de tweede tijd. Het is de eerste één-twee voor McLaren in een kwalificatie sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2012. Max Verstappen kwam niet verder dan de derde stek en daar baalde hij van. Wel lijkt zijn toekomst bij Red Bull Racing zekerder na een aanpassing in het contract van Helmut Marko. De hoofdadviseur bevestigde vandaag dat er na de race op Spa-Francorchamps een beslissing zal worden gemaakt over de toekomst van Sergio Pérez bij de energiedrankfabrikant. De Mexicaan stelde namelijk opnieuw teleur door de RB20 in Q1 in de prak te rijden. George Russell viel ook tegen en was boos op Mercedes, nadat hij eveneens in de eerste kwalificatiesessie werd uitgeschakeld.

De Telegraaf: 'Toekomst Verstappen bij Red Bull zekerder na aanpassing in contract Marko'

Belangrijk nieuws uit het kamp van Red Bull Racing. Het contract van Helmut Marko is op bepaalde punten aangepast en de Oostenrijkse adviseur van het team blijft zeker tot en met 2026 verbonden aan de renstal en met name de toekomst van Max Verstappen bij het team lijkt nu een stuk zekerder te zijn geworden. De Telegraaf wist dit te melden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Het betekent dat de wereldkampioen niet meer automatisch kan vertrekken wanneer Marko zijn rol binnen het team naast zich neerlegt of ontslagen wordt, want deze clausule zou nu niet meer geldig zijn. Daarmee lijkt men een belangrijke slag te slaan en zal er vermoedelijk een hoop rust terugkeren binnen de Milton Keynes-formatie. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Max Verstappen.

Norris blij met pole in wisselvallige omstandigheden in Hongarije: "Was niet gemakkelijk"

Lando Norris heeft de pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Hongarije. Hij was het snelst van wie dan ook met een rondetijd van 1:15.227. De McLaren-coureur laat weten dat het goed zit met het zelfvertrouwen. "Ja, ik ben ontzettend blij," liet Norris weten tegenover Alice Powell tijdens de traditionele top drie-interviews. "Het was geen gemakkelijke kwalificatie met de wisselvallige omstandigheden. Maar het is natuurlijk de beste uitkomst om bovenaan te eindigen. Ik ben ook blij voor het team, het kan niet beter dan een één-twee. En dat zelfvertrouwen hebben wel al," vervolgde de Brit lachend, nadat Powell zei dat het hem vast veel vertrouwen geeft om te zien dat de upgrades voor de MCL38 werken. "Het is niet dat we daar nog veel meer van kunnen hebben." Lees hier het hele artikel over Lando Norris na het behalen van de pole position.

Piastri tevreden na knappe McLaren één-twee: "Natuurlijk wil ik aan de leiding komen"

Oscar Piastri kwam zaterdag nét tekort ten opzichte van teamgenoot Lando Norris maar kan desalniettemin toch terugkijken op een prima kwalificatie met het binnenhalen van P2. De Australiër is tevreden met de sessie en hoopt op zondag nog een stapje verder te gaan. "Het is gaaf om hier te zijn voor deze fans. De eerste één-twee in een hele lange tijd voor McLaren. Ik ben ontzettend blij met een resultaat als dit. Ik mis de pole op twee honderdsten en dan vraag je je af of je het een beetje beter had kunnen doen. Het is wel een fantastisch resultaat voor het team. Het was wel een lastig weekend voor mij, dus het was fijn om vanochtend terug te slaan. Met twee auto's op de voorste startrij staan is geweldig." Zelf zag Piastri niets dat hij fout deed in zijn rondje voor P2. "Niet echt. De eerste ronde wel, maar de tweede ronde was behoorlijk goed." Lees hier het hele artikel over Oscar Piastri na het compleet maken van de één-twee voor McLaren.

Verstappen baalt van P3: "Lastig uit te leggen waarom het niet genoeg was"

Max Verstappen moest zaterdag tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije de twee auto's van McLaren, Lando Norris en Oscar Piastri, voor zich dulden. De Nederlander heeft er alles uit proberen te halen, zegt hij zelf."Ik heb het geprobeerd. Het hele weekend lopen we al achter de feiten aan. Dat was vandaag tijdens de kwalificatie ook het geval. Ik probeerde het zo spannend mogelijk te maken, maar helaas was het niet genoeg. Het is lastig uit te leggen waarom dat zo is. Ik had wat meer grip gewild, maar dat is er momenteel niet. P3 is in ieder geval aardig en ik hoop dat de auto morgen tijdens de race goed is. Dat we in ieder geval hun [McLaren] kunnen volgen." Verstappen gaat de extra concurrentie voor pole en de zeges niet uit de weg, maar wil dan wel bovenaan staan. "Ik geniet van de competitie, maar ik zou graag bovenaan willen staan in die competitie." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die baalt na het mislopen van de pole position.

Russell boos op Mercedes na Q1-exit: "We kunnen zulke kansen niet weggooien"

George Russell werd voor het tweede achtereenvolgende seizoen uitgeschakeld tijdens Q1 voor de F1 Grand Prix van Hongarije. De Mercedes-coureur is boos op zijn team, nadat hij zich als zeventiende had gekwalificeerd, en legt uit waarom. "Het lag aan mij aan het begin," vertelde Russell tegenover de aanwezige media in Hongarije. "Ik dacht dat het niet opnieuw zou gaan regenen, dus ik dacht gewoon: 'Het circuit wordt zo wel sneller'. Ik deed het rustig aan in de eerste ronde en plotseling begon het toch weer te regenen en dat was het belangrijkste rondje. Uiteindelijk zou het niet uitmaken, want op het eind van de baan het snelst en we hadden geen benzine meer in de auto om de sessie tot het einde uit te rijden. Geen idee hoe dat is gebeurd, maar het is een totale ramp." Middenin kwalificatiesessies mag je de auto niet bijtanken. "Ik ben echt wel boos op dit moment, omdat we zo'n snelle auto hebben en dan kunnen we het ons niet veroorloven om zulke kansen weg te gooien." Lees hier het hele artikel over George Russell die niet verder kwam dan P17.

Pérez spreekt van 'pijn voor het gehele team', Marko bevestigt Red Bull-beslissing na Spa

Red Bull Racing gaat na het raceweekend op Spa-Francorchamps een beslissing nemen over de toekomst van Sergio Pérez. Dat bevestigde hoofdadviseur Helmut Marko, nadat de teamgenoot van Max Verstappen opnieuw voor een rode vlag zorgde in Q1, ditmaal in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije. "Natuurlijk is het jammer, want we maakten tot op dat punt een sterk weekend mee," vertelde Pérez over zijn crash tegenover Sky Sports F1. "Het doet pijn, het doet pijn om het gehele team zo teleur te stellen. Uiteindelijk ben ik gemotiveerder dan ooit om terug in vorm te komen. We horen bij elkaar als een team. Morgen liggen er nog kansen. We starten als zestiende, dus we zullen het zien wat we vanaf daar kunnen doen. Ik moet die geruchten gewoon naast me neerleggen en me focussen op wat ik moet doen. Gisteren hadden we onze beste vrijdag van het seizoen, dus de vooruitgang is er." Lees hier het hele artikel over Sergio Pérez die reageert op zijn crash.

