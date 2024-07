Oscar Piastri kwam zaterdag nét tekort ten opzichte van teamgenoot Lando Norris maar kan desalniettemin toch terugkijken op een prima kwalificatie met het binnenhalen van P2. De Australiër is tevreden met de sessie en hoopt op zondag nog een stapje verder te gaan.

Vlak na afloop van het pakken van zijn plek op de eerste startrijn naast teamgenoot Norris reageert de McLaren-coureur op zijn sessie: "Het is gaaf om hier te zijn voor deze fans. De eerste één-twee in een hele lange tijd voor McLaren. Ik ben ontzettend blij met een resultaat als dit. Ik mis de pole op twee honderdsten en dan vraag je je af of je het een beetje beter had kunnen doen. Het is wel een fantastisch resultaat voor het team. Het was wel een lastig weekend voor mij, dus het was fijn om vanochtend terug te slaan. Met twee auto's op de voorste startrij staan is geweldig."

Vechten met Norris?

Zelf zag Piastri niets dat hij fout deed in zijn rondje voor P2. "Niet echt. De eerste ronde wel, maar de tweede ronde was behoorlijk goed. Je vraagt je wel af of je dit of dat beter had kunnen doen. Ik vond het een goede ronde en het is een lange run naar de eerste bocht. Alles is er nog om voor te spelen voor morgen." De vraag is hoe hard hij daarbij mag vechten tegen Norris: "Natuurlijk wil ik aan de leiding komen, maar we hebben twee auto's op de voorste startrij. We hebben dit kampioenschap te winnen als een team. We zullen slim zijn. We hebben een ontzettend snelle auto en we willen de één-twee houden.

