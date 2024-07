George Russell werd voor het tweede achtereenvolgende seizoen uitgeschakeld tijdens Q1 voor de F1 Grand Prix van Hongarije. De Mercedes-coureur is boos op zijn team, nadat hij zich als zeventiende had gekwalificeerd, en legt uit waarom.

Sergio Pérez was niet de enige teleurstelling op de zaterdag op de Hungaroring. Ook Russell wist namelijk Q2 niet te bereiken, maar in tegenstelling tot de auto van Pérez is die van Russell tenminste nog heel. De man uit King's Lynn zal morgen wel een zware race voor de boeg hebben, aangezien het lastig inhalen is op de baan vlakbij Boedapest. Russell heeft de schuld op zich genomen met hoe het begin van Q1 verliep, maar hij wijst met het vingertje naar zijn eigen team als het gaat om de slotfase van die sessie. Mercedes had te weinig benzine in de bolide van Russell gestopt.

Niet genoeg benzine

"Het lag aan mij aan het begin," vertelde Russell tegenover de aanwezige media in Hongarije. "Ik dacht dat het niet opnieuw zou gaan regenen, dus ik dacht gewoon: 'Het circuit wordt zo wel sneller'. Ik deed het rustig aan in de eerste ronde en plotseling begon het toch weer te regenen en dat was het belangrijkste rondje. Uiteindelijk zou het niet uitmaken, want op het eind van de baan het snelst en we hadden geen benzine meer in de auto om de sessie tot het einde uit te rijden. Geen idee hoe dat is gebeurd, maar het is een totale ramp." Middenin kwalificatiesessies mag je de auto niet bijtanken.

Kansen weggooien

Naast dat hijzelf geëlimineerd werd in Q1, viel het hem ook op dat ploegmaat Lewis Hamilton met de hakken over de sloot doorging naar Q3. "Je moet altijd dondersgoed opletten. Ik vind dat we echt samen moeten zitten met het team om te begrijpen wat er gebeurt. We hebben de auto om voor de top drie-posities te kunnen vechten, we horen er niet in Q1 uit te liggen. Lewis ging ook nog maar nét door naar Q3. Ik ben echt wel boos op dit moment, omdat we zo'n snelle auto hebben en dan kunnen we het ons niet veroorloven om zulke kansen weg te gooien."

