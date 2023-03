Alonso snelste op vrijdag in Bahrein, Verstappen worstelt in trainingen | GPFans Recap

Vincent Bruins

Vrijdag 3 maart 2023 22:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het allereerste Formule 1-weekend van 2023 is vandaag van start gegaan met de twee vrijdagstrainingen voor de Grand Prix van Bahrein. Fernando Alonso sloot de avondsessie op verrassende wijze als snelste af met zijn Aston Martin. Desondanks denkt de Spanjaard helemaal niet aan een mogelijke pole position morgen, zo liet hij weten. Max Verstappen werd tweede op 0.169 seconden achterstand. De Nederlander vertelde dat hij een uitdagende dag achter de rug heeft gehad. Ook horen we van landgenoot Nyck de Vries hoe zijn vrijdag is verlopen. Opiniemaker Sander Schimmelpenninck heeft ondertussen op Twitter hard uitgehaald naar Verstappen. Daarnaast heeft Lando Norris gereageerd op de kritiek die hij heeft gekregen op zijn keuze om een contract voor de lange termijn te tekenen bij McLaren. Red Bull Racing moet mogelijk een aanpassing doorvoeren aan haar vloer, omdat de bodemplaat te dicht boven de grond hangt zou hangen.

Artikel gaat verder onder video

Schimmelpenninck haalt uit naar Verstappen: "Paspoort inleveren en onder andere vlag rijden"

Sander Schimmelpenninck, columnist en opiniemaker, heeft op Twitter hard uitgehaald naar Max Verstappen. In reactie op het stuk in De Volkskrant - waarin de Red Bull-coureur een 'belastingontwijker' wordt genoemd -, doet Schimmelpenninck er nog een schepje bovenop. Hij noemt Verstappen "ordinair" en "egoïstisch". Hij vindt dat Verstappen zijn Nederlandse paspoort moet inleveren en onder een ander vlag hoort te rijden. Meer lezen? Klik hier!

Norris slaat terug: 'Hamilton zag er goed uit omdat hij winnende auto had'

Lando Norris heeft gereageerd op de kritiek die hij heeft gekregen op zijn keuze om zich voor langere tijd aan McLaren te binden. De Britse renstal lijkt ook komend seizoen niet om de podiumplekken te gaan vechten. Norris vuurt nu terug naar de criticasters en neemt Lewis Hamilton als voorbeeld. In gesprek met persbureau PA laat Norris weten dat je niet altijd alles in eigen hand hebt. "Het ding met de Formule 1 is dat je de beste coureur ter wereld kunt zijn, maar je niet in de beste auto zit, daar kun je niets aan doen." Meer lezen? Klik hier!

'Geruchten in paddock suggereren dat vloer RB19 te dicht bij de grond ligt'

Red Bull Racing moet mogelijk een aanpassing doorvoeren aan haar vloer. Er klinken geluiden in de paddock dat de bodemplaat te dicht boven de grond hangt, waardoor deze meer slijt dan volgens de reglementen is toegestaan. Dit meldt het doorgaans goed geïnformeerde Auto Motor und Sport. Als inderdaad blijkt dat de vloer van de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez te dicht bij de grond ligt, zullen de engineers met een oplossing moeten komen. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk als consequentie dat Red Bull aan downforce moet inleveren en dus meer last krijgen van de luchtweerstand. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen reageert na eerste twee trainingen: "Moet gewoon ritme weer vinden met de auto"

Max Verstappen laat weten hoe zijn vrijdag verliep in Bahrein. De eerste twee vrije trainingen van de seizoensopener van de Formule 1 werden vandaag verreden. Vooral het begin van de dag bleek een uitdaging te zijn voor de Red Bull Racing-coureur. "We hadden een moeilijke start van de dag. De eerste vrije training was echt heel slecht, ik kon geen balans vinden. Dat was een beetje vreemd, want tijdens het testen, wat we ook probeerden, was niet zo slecht als vandaag," aldus de regerend wereldkampioen. Meer lezen? Klik hier!

De Vries is zich bewust van zwakke punten van AlphaTauri: "Circuit past niet bij onze auto"

Nyck de Vries is begonnen aan zijn allereerste weekend in de koningsklasse als voltijds Formule 1-coureur. De Nederlander is tevreden na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Bahrein, maar hij weet ook dat AlphaTauri niet echt competitief zal zijn. Het circuit lijkt namelijk niet te passen bij de AT04. "De omstandigheden van VT1 tot VT2 waren behoorlijk verschillend, maar we werkten goed samen als team. We bevonden ons een beetje op achterstand, maar ik ben ervan overtuigd dat als we goed samenwerken en blijven verbeteren op de gebieden waarvan we denken dat we prestaties moeten vinden, we een stap voorwaarts kunnen maken," vertelde de 28-jarige. Meer lezen? Klik hier!

Alonso denkt niet aan pole in Bahrein: "Onduidelijk wie de koploper is"

Fernando Alonso sloot de allereerste vrijdag van het Formule 1-seizoen van 2023 als snelste af. Hij klokte de beste tijd in VT2 achter het stuur van de gloednieuwe Aston Martin AMR23. De Spanjaard blijft echter realistisch en denkt überhaupt niet eens aan de pole position: "Voorlopig concentreren we ons gewoon op onszelf en proberen we de juiste balans met de auto te vinden. Er zijn een paar dingen die we vanavond moeten evalueren en we zullen ons zo goed mogelijk voorbereiden op de eerste kwalificatiesessie van het seizoen morgen." Meer lezen? Klik hier!

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.