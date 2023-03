Vincent Bruins

Fernando Alonso sloot de allereerste vrijdag van het Formule 1-seizoen van 2023 als snelste af. Hij klokte de beste tijd in VT2 achter het stuur van de gloednieuwe Aston Martin AMR23. De Spanjaard blijft echter realistisch en denkt überhaupt niet eens aan de pole position. Lance Stroll onthult waarom hij wat tijd verloor in de eerste vrije training.

Alonso zette de tweede rondetijd neer in VT1. Hij was 0.438 seconden langzamer dan Sergio Pérez. Met een 1:30.907 ging de tweevoudig wereldkampioen echter naar de eerste positie in VT2. Voor iemand die nog geen twee weken geleken zijn polsen had gebroken in een fietsongeluk, maakte Stroll een prima indruk met een zesde plek op iets meer dan een halve seconde achterstand van zijn teamgenoot.

Eerste echte ronden van 2023

"Het was geweldig om vandaag weer in de auto te zitten en mijn eerste echte ronden van 2023 te rijden," vertelde een blije Stroll. "Het is pas dertien dagen geleden dat ik mijn ongeluk had en op dat moment wist ik niet zeker of ik zo snel weer in de auto zou zitten, dus om hier te zijn met het team is geweldig. We verloren wat tijd in VT1 door een ontstekingsprobleem, maar toen dat eenmaal was opgelost, liepen alles op rolletjes en verzamelden we belangrijke data om vanavond door te werken. Het is duidelijk dat het team tijdens de winterstop echt goede vooruitgang heeft geboekt; de auto voelde geweldig aan om te rijden en ik kijk ernaar uit om morgen weer achter het stuur te kruipen."

Beide auto's hoog in de lijst van rondetijden

"Het voelde goed om vandaag met de auto te rijden en het is fijn om beide auto's hoog in de lijst van rondetijden te zien, vooral nadat we maar drie testdagen hadden," zei Alonso na de laatste vrijdagssessie. "Het team werkt goed samen en we leren nog steeds veel over de nieuwe auto. Ik denk dat het dit weekend en waarschijnlijk ook tijdens de eerste paar races op verschillende circuits onduidelijk blijft wie de koploper is. Voorlopig concentreren we ons gewoon op onszelf en proberen we de juiste balans met de auto te vinden. Er zijn een paar dingen die we vanavond moeten evalueren en we zullen ons zo goed mogelijk voorbereiden op de eerste kwalificatiesessie van het seizoen morgen. We staan met beide benen op de grond en gaan met realistische verwachtingen de zaterdag in."

