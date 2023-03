Remy Ramjiawan

Vrijdag 3 maart 2023 11:19

Aston Martin had alles in het werk gesteld om Felipe Drugovich klaar te stomen voor het Grand Prix-weekend, maar Lance Stroll bevestigde donderdag dat hij zelf alsnog achter het stuur van de AMR23 zal gaan kruipen. De Canadese coureur moest herstellen van een fietsongeluk en legt uit dat hij rond zal rijden met schroeven in zijn pols.

Over het fietsongeluk van Stroll werd wat geheimzinnig gedaan door Aston Martin. De renstal wilde weinig prijsgeven over de details, wel werd reservecoureur Drugovich achter de schermen klaargestoomd om het zitje van de Canadees tijdelijk over te nemen. De Braziliaanse Formule 2-kampioen van vorig jaar reed ook de testdagen in plaats van Stroll, maar zal voor het eerste raceweekend toch plaats moeten gaan nemen op de reservebank.

Details

Bij Formula1.com legt de Canadees het incident uit: "Het was een stom ongeluk. Ik reed over een put in de baan en kwam toen ten val", zo legt Stroll uit over het ongeluk. Toch waren gevolgen niet mals: "Daarna ben ik geopereerd aan mijn rechterpols en het ging om een kleine operatie. Het was een kleine ingreep en daarna moest ik vooral herstellen en zat ik bij de fysiotherapeut."

De Grand Prix van Bahrein leek te vroeg voor de 24-jarige coureur te komen, maar Stroll bevestigt dat hij fit genoeg is om de race te gaan starten. "Er zitten nu wat schroeven in de pols en het is nog onzeker of die eruit zullen gaan, maar dat is aan de doktoren", aldus de Aston Martin-coureur.

Lawrence Stroll

Aston Martin op weg naar de top

Samen met Fernando Alonso zal Stroll dit jaar de kleuren van Aston Martin gaan verdedigen. De renstal uit Silverstone is in bezit van zakenman Lawrence Stroll. De 63-jarige Stroll heeft volgens Forbes een nettowaarde van 2,9 miljard dollar en is bezig om Aston Martin naar de top van de sport te brengen. Er is geïnvesteerd in een gloednieuw complex en daar komt later dit jaar een windtunnel bij. Tijdens de testdagen zag de AMR23 er solide uit, al zal de pure snelheid zaterdag tijdens de kwalificatie te zien zijn.