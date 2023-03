Vincent Bruins

Max Verstappen laat weten hoe zijn vrijdag verliep in Bahrein. De eerste twee vrije trainingen van de seizoensopener van de Formule 1 werden vandaag verreden. Vooral het begin van de dag bleek een uitdaging te zijn voor de Red Bull Racing-coureur.

Verstappen klokte in de eerste vrije training de derde tijd. De Nederlander was maar liefst zes tienden van een seconde langzamer dan teamgenoot Sergio Pérez. In de tweede vrije training werd de regerend wereldkampioen tweede. Ook in deze sessie wist hij niet de rondetijd van de Aston Martin van Fernando Alonso te kloppen. Hij was 0.169 seconden langzamer dan de Spanjaard.

Verstappen had een lastig begin van de dag. Red Bull-adviseur Helmut Marko liet weten dat er problemen waren met de RB19 in de eerste vrije training: "In het geval van Max was er sprake van een grote verandering in het gedrag van de auto, iets wat we op dit moment niet kunnen verklaren." Het probleem zette door in de tweede sessie. "Ik heb het gevoel dat ik alle kanten op stuiter, dit voelt echt shit," zo liet Max weten over de radio. Later in de avondtraining begon de snelheid er toch in te komen en kwam de balans een beetje terug.

"We hadden een moeilijke start van de dag," vertelde Verstappen na afloop van de vrijdagssessies. "De eerste vrije training was echt heel slecht, ik kon geen balans vinden. Dat was een beetje vreemd, want tijdens het testen, wat we ook probeerden, was niet zo slecht als vandaag. Dus een paar dingen die we moeten leren begrijpen. Ook de start van de tweede vrije training was wat lastig. Zelfs met weinig referentie en vertrouwen tot op dat moment was de laatste run niet verkeerd. Ook voelde de auto wat beter aan. Over het geheel was de auto helemaal niet slecht in de lange run. Ik was een beetje verrast dat we deze snelheid hadden. Ik moet gewoon mijn ritme weer vinden met de auto. Het was een slechte start van de dag, maar we zijn weer in de goede richting aan het gaan."

