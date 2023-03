Lars Leeftink

Max Verstappen en Red Bull hebben de eerste vrije training van het seizoen achter de rug, maar probleemloos verliep deze eerste vrije training niet. In Bahrein heeft Helmut Marko met Red Bull een probleem bij de RB19 van Verstappen ontdekt.

Verstappen eindigde de eerste vrije training op P3, achter teamgenoot Sergio Pérez en Fernando Alonso. Met een achterstand van meer dan een halve seconde hadden veel mensen al het idee dat er iets aan de hand was met de auto van Red Bull, zeker omdat de testdagen vorig weekend zo vlekkeloos verliepen en de prestaties van de auto ook goed waren. Er blijkt dus inderdaad een probleem te zijn.

Probleem bij Verstappen

In gesprek met de Duitse tak van Sky weet Marko te melden dat er een probleem was waar alleen de auto van Verstappen last van had. Een probleem dat nog niet is opgelost en waar tevens nog geen verklaring voor is gevonden. "In het geval van Max was er sprake van een grote verandering in het gedrag van de auto, iets wat we op dit moment niet kunnen verklaren. De temperaturen zijn nu iets anders, maar we moeten uitzoeken wat er gaande is en waarom de auto ten opzichte van de wintertests zo moeizaam reageert."

Geen zorgen

Zorgen zijn er bij Red Bull Racing echter niet. Marko verwacht zelfs dat het probleem opgelost kan worden voor de tweede vrije training van 16:00 uur. "We kunnen dit zeker verhelpen voordat de volgende training begint. Het speelt bij slechts één auto, terwijl de afstellingen in theorie toch hetzelfde zouden moeten zijn." De tweede vrije training is van belang, omdat de omstandigheden in Bahrein dan vergelijkbaar zijn met de kwalificatie en de race.

