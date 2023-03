'Prijzengeld 2022: Ferrari verdiende meer dan Red Bull, AlphaTauri hekkensluiter'

Lars Leeftink

Ferrari heeft in 2022 het meeste prijzengeld ontvangen. Ondanks dat Red Bull Racing het meeste succes kende het afgelopen seizoen en records verbrak, moet het team het qua prijzengeld dus afleggen tegen de Italiaanse renstal.

Ferrari veroverde, volgens Blick, 200 miljoen dollar aan prijzengeld. Het team werd tweede bij de constructeurs en noteerde aardig wat zeges en pole positions. Red Bull staat op de tweede plaats met 169 miljoen dollar. Meer dan 30 miljoen dollar minder dus dan Ferrari, ondanks dat het team beide kampioenschappen won. Dit komt door de welbekende bonus die de Italiaanse renstal ontvangt, een bonus die vooral wordt uitgedeeld op basis van de lange historie van Ferrari. Mercedes eindigde derde in het kampioenschap bij de constructeurs, en moest met 159 miljoen dollar genoegen nemen. De top vijf wordt afgemaakt door McLaren (113 miljoen dollar) en Alpine (112 miljoen dollar).

Alfa Romeo is 'best of the rest' met 92 miljoen dollar, gevolg door Aston Martin en Williams. Aston Martin veroverde 82 miljoen dollar, Williams 80 miljoen dollar. Haas en AlphaTauri vormen de achterhoede. Met 78 miljoen dollar en 72 miljoen dollar moesten beide teams het doen met flink wat minder prijzengeld dan de rest van de teams.

Positie Team Prijzengeld 2022 1 Ferrari 200 miljoen dollar 2 Red Bull Racing 169 miljoen dollar 3 Mercedes 159 miljoen dollar 4 McLaren 113 miljoen dollar 5 Alpine 112 miljoen dollar 6 Sauber (Alfa Romeo) 92 miljoen dollar 7 Aston Martin 82 miljoen dollar 8 Williams 80 miljoen dollar 9 Haas 78 miljoen dollar 10 AlphaTauri 72 miljoen dollar

