Jeen Grievink

Vrijdag 3 maart 2023 13:30 - Laatste update: 14:32

Red Bull Racing is goed begonnen aan het raceweekend in Bahrein. Sergio Pérez klokte de snelste tijd, Max Verstappen werd derde. De Red Bull's werden gesplitst door de Aston Martin van Fernando Alonso. Nyck de Vries ontpopte zich tot echte kilometervreter en reed de meeste ronden van iedereen. Hij klokte de zestiende tijd.

De allereerste vrije training van het jaar werd afgetrapt door de beide auto's van Williams, die zich als eerste bij de stoplichten in de pitstraat wisten op te lijnen. Luttele seconden later bevond het merendeel van het veld zich al op de baan. Een enkeling, waaronder Verstappen en Hamilton, bleven nog iets langer binnen. Het overgrote deel van het veld begon de oefensessie op de medium band. Bij Haas besloten ze af te trappen op de zachte band. Nadat de eerste ronden achter de rug waren, was het Pérez die bovenaan de tijdenlijst stond, gevolgd door Alonso, Hamilton, Magnussen en Verstappen. De Vries en Tsundoa waren de kilometervreters in de beginfase. Op dat moment was ongeveer een derde van de beschikbare trainingstijd verstreken.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull 'steelt de show', Ferrari en Mercedes blijven in de luwte

In het tweede gedeelte van de training wisselden meer coureurs naar de zachte band, ook bij Red Bull. Het resulteerde in snellere rondetijden, met Pérez en Verstappen voorop. Maar ook coureurs als Piastri, Tsunoda en De Vries maakten een sprong naar boven op de softband. Met nog een klein half uur op de klok, bevond laatstgenoemde zich op de achtste positie. Ferrari reed op dat moment nog steeds rond op de medium band en bleef een beetje in de luwte. De rode bolides werden weinig in beeld gebracht, met uitzondering van de flinke spin van Sainz, en reden geen snelle rondetijden. Ook bij Mercedes leek men nog een beetje de kat uit de boom te kijken. Hamilton positioneerde zich op de zesde positie, Russell op de veertiende positie.

Carlos Sainz klokte geen snelle tijd vanmiddag

Alonso split Red Bull's, De Vries kilometervreter

De teams waren duidelijk allemaal gefocust op hun eigen programma en aan de tijdenlijst viel nog maar nauwelijks iets af te lezen. Wel straalden met name Red Bull en Aston Martin veel zelfvertrouwen uit. Ze reden veel ronden, op verschillende banden én klokte snelle tijden. Alonso wist zich in de laatste minuten zelfs tussen Pérez en Verstappen te nestelen. De Mexicaan was met 1:32.758 de snelste op de baan deze training, Alonso bleef daar vier tienden achter. Verstappen moest zes tienden toegeven. De Vries klokte de zestiende tijd, maar reed de meeste ronden van alle coureurs - namelijk 25.

Ferrari en Mercedes laten rode band onaangeraakt

Sainz ontpopt zich - enigszins verrassend - tot drager van de rode lantaarn. Hij was de langzaamste op de baan vanmiddag. De Scuderia was echter ook niet bezig met een snel programma, want de softband bleef in de kast liggen bij Ferrari. Datzelfde gold ook voor Mercedes, dat het zachte rubber onaangeraakt liet.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.