De gemiddelde finishpositie per coureur in het Formule 1-seizoen van 2022

Jan Bolscher

Donderdag 8 december 2022 12:32 - Laatste update: 12:34

Max Verstappen heeft het Formule 1-seizoen van 2022 afgesloten met een indrukwekkende gemiddelde finishpositie van twee. Sergio Pérez is achter zijn Red Bull-teammaat geëindigd met 3,21.

De Nederlander en zijn team kenden een zeer succesvol jaar in de koningsklasse van de autosport. Van de 22 races kwam Verstappen maar liefst 15 keer als eerste over de streep, waarmee hij het record voor meeste overwinningen in één seizoen verbrak. Uiteindelijk kroonde hij zichzelf vier races voor het eind voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen. Het gemiddelde van alle finishposities van de Limburger tijdens het seizoen van 2022 komt uit op een twee.

Top tien

Sergio Pérez is op 3,21 uitgekomen, waarmee hij Ferrari-coureur Charles Leclerc nipt voor is weten te blijven. De Monegask heeft uiteindelijk een 3,22 achter zijn naam gekregen. Carlos Sainz en George Russell completeren de top vijf. Respectievelijk met een 3,50 en een 4,38. Lewis Hamilton (4,75), Lando Norris (7,75), Fernando Alonso (8,00), Esteban Ocon (8,20) en Valtteri Bottas (9,81) besluiten in die volgorde de top tien. Bekijk hieronder alle gemiddelde finishposities van de coureurs in het Formule 1-seizoen van 2022.

Gemiddelde finishpositie per coureur in 2022