Sander Schimmelpenninck, columnist en opiniemaker, heeft op Twitter hard uitgehaald naar Max Verstappen. In reactie op het stuk in De Volkskrant - waarin de Red Bull-coureur een 'belastingontwijker' wordt genoemd -, doet Schimmelpenninck er nog een schepje bovenop. Hij noemt Verstappen "ordinair" en "egoïstisch".

Peter de Waard schreef afgelopen dinsdag een genadeloze column in De Volkskrant over topsporters die in het buitenland vertoeven om zo minder belasting te hoeven te betalen. Hij nam Verstappen - die woonachtig is in Monaco - als voorbeeld. De regerend F1-wereldkampioen verdiende afgelopen jaar om en nabij de 50 miljoen euro, een bedrag waarover hij in Nederland 49,5 procent belasting zou moeten betalen. Maar omdat Verstappen ingeschreven staat in Monaco, ontspringt hij de financiële dans. De Waard vraagt zich af waarom hier geen verontwaardiging over is, want dat zou wel het geval zijn geweest als "een politicus, bankier of ceo de belasting ontwijkt", zo stelt hij. Schimmelpenninck is het hier roerend mee eens.

Verstappen "ordinaire en egoïstische belastingontwijker"

Op zijn Twitter-account laat de welbespraakte Schimmelpenninck in niet te misverstane woorden weten hoe hij over Verstappen denkt. Hij vindt het stuk in De Volkskrant een "zeer terechte oorwassing voor 'nationale held' Max Verstappen", zo schrijft hij. Schimmelpenninck gaat nog een stapje verder en noemt de 25-jarige Limburger een "ordinaire en egoïstische belastingontwijker". De ongezouten mening van de opiniemaker maakte flink wat los in de reacties.

'Paspoort inleveren en onder andere vlag gaan racen'

"Verstappen heeft geen dag van zijn leven in Nederland gewoond, lijkt me niet dat hij hier belasting moet betalen", zo neemt iemand in de Twitter-reacties het op voor Verstappen. Schimmelpenninck vindt er het zijne van. "Prima, inleveren NL paspoort dan en ander vlaggetje bij de race", zo countert de 38-jarige columnist, die tussen 2016 en 2020 hoofdredacteur was bij zakenblad Quote.

Zeer terechte oorwassing voor ‘nationale held’ Max Verstappen; een ordinaire en egoïstische belastingontwijker. https://t.co/5tSEPw9jdb — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) March 1, 2023

Prima, inleveren NL paspoort dan en ander vlaggetje bij de race. — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) March 1, 2023

