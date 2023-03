Vincent Bruins

Vrijdag 3 maart 2023 20:29 - Laatste update: 20:29

Nyck de Vries is begonnen aan zijn allereerste weekend in de koningsklasse als voltijds Formule 1-coureur. De Nederlander is tevreden na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Bahrein, maar hij weet ook dat AlphaTauri niet echt competitief zal zijn. Het circuit lijkt namelijk niet te passen bij de AT04.

Yuki Tsunoda en De Vries werden dertiende en zestiende, respectievelijk, in de eerste vrije training op Bahrain International Circuit. De AlphaTauri-coureurs zakten naar plekken achttien en negentien tijdens de avondtraining, op meer dan anderhalve seconde achterstand op Fernando Alonso die in zijn Aston Martin de vrijdag als snelste afsloot.

Artikel gaat verder onder video

Stap terug ten opzichte van test

"We gingen het raceweekend in met het voordeel dat we gegevens hadden verzameld van de driedaagse test van vorige week," zo legde hoofdengineer Jonathan Eddolls uit. "De engineers zijn dus erg druk bezig geweest om dit allemaal te analyseren en samen te voegen om een goede setup voor deze week te vinden. Het is aanzienlijk heter tijdens de eerste sessie van de dag vergeleken met de tweede sessie, waardoor eventuele problemen met de balans groter lijken dan dat ze zijn, dus tijdens VT1 kregen we te maken met een beetje van alles. De coureurs hadden nog steeds niet de perfecte balans [in VT2], maar het was niet ver van ons doel verwijderd. Maar goed, de rondetijden waren niet competitief, dus we hebben een aanzienlijke hoeveelheid werk voor de boeg om te begrijpen waarom we een stap terug lijken te hebben gezet ten opzichte van de wintertest."

OOK INTERESSANT: De Vries kent belang van race in Bahrein: "Kwalificeren hier minder belangrijk"

Na een paar weekenden beter beeld

"Over het algemeen ben ik tevreden met het werk en de vooruitgang die we hebben geboekt," vertelde De Vries. "De omstandigheden van VT1 tot VT2 waren behoorlijk verschillend, maar we werkten goed samen als team. We bevonden ons een beetje op achterstand, maar ik ben ervan overtuigd dat als we goed samenwerken en blijven verbeteren op de gebieden waarvan we denken dat we prestaties moeten vinden, we een stap voorwaarts kunnen maken. Het is moeilijk om in één weekend grote veranderingen door te voeren, maar we zijn ons bewust van onze zwakke punten in vergelijking met onze concurrenten. Dit circuit past misschien niet bij de kenmerken van onze auto, maar het is nog vroeg. Na een paar weekenden hebben we een beter beeld."

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.