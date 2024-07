Helmut Marko deelt alvast een waarschuwing uit aan de eventuele nieuwe teammaat van Max Verstappen: denken dat je de Nederlander wel even gaat verslaan, is een slecht idee.

De kans bestaat dat Max Verstappen na de zomerstop een nieuwe teammaat bij Red Bull Racing heeft. Sergio Pérez presteert momenteel erg ondermaats, waardoor er bepaalde prestatieclausules in zijn contract worden geactiveerd. Naar verluidt heeft Red Bull Racing na de Grand Prix van België de mogelijkheid om de Mexicaan op straat te zetten, waar hij afgelopen maand nog zijn handtekening zette onder een contractverlenging van twee jaar. Red Bull Racing gaat in de zomerstop evalueren of Pérez halverwege het seizoen vervangen gaat worden, of dat de 34-jarige coureur nog langer de kans krijgt om het tij te keren.

Artikel gaat verder onder video

Mogelijke nieuwe teammaten Verstappen

Liam Lawson wordt in de media veel als grote kanshebber genoemd, maar ook Yuki Tsunoda en in aanzienlijk mindere mate Daniel Ricciardo zouden het stoeltje van Pérez over kunnen nemen. Daarnaast beschikt Red Bull nog over de zestienjarige Arvid Lindblad, die momenteel in de Formule 3 uitkomt. Wie het ook wordt, Red Bull-topman Helmut Marko zet de boel vast op scherp: "Ten eerste ben ik niet op zoek naar een nieuwe Max, want Max is uniek", klinkt het tegenover Grandprix247. "Het zal voor iedereen moeilijk worden om zijn teammaat te zijn. We zitten in een situatie waarin onze tweede coureur niet presteert zoals hij zou moeten, dus zullen we in de zomerstop gaan evalueren hoe we verder gaan.

OOK INTERESSANT: Welke coureurs kan Red Bull naast Verstappen zetten na de Grand Prix van België?

Marko zet de boel op scherp

Over de kansen voor rookies Lawson en Lindblad, zegt Marko: "Het zou misschien het beste zijn om hen eerst een jaar bij VCARB te geven, voordat ze naar Red Bull Racing gaan. Maar ze moeten zich eerst voorbereiden, ze kunnen niet zomaar zeggen 'we gaan Max verslaan.' Dat is een vergissing. Pierre Gasly dacht bijvoorbeeld dat hij net zo goed was als Max." Gevraagd naar wat hij daar precies mee bedoelt, klinkt het: "Toen Gasly op een ronde achterstand werd gezet in Boedapest, wilde hij een andere ophanging. Hij is geen engineer. Hij wist geen excuses meer te verzinnen en kon niet accepteren dat Max gewoon sneller is."

Gerelateerd