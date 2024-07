Red Bull schuift nieuwe coureur naar voren, toekomst van Newey mogelijk verklapt | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De coureurs uit de koningsklasse hebben een F1-loos weekend gehad tussen de Grands Prix van Groot-Brittannië en Hongarije, maar rustig aan deden ze het niet. Max Verstappen kroop alsnog achter het stuur van een Red Bull-auto. De Limburger kwam namelijk met de RB16B, de bolide waarmee hij zijn eerste wereldkampioenschap won, uit op het Goodwood Festival of Speed. Daar onthulde hij ook zijn drie favoriete Red Bull-wagens. Hoe gaaf het evenement op Goodwood ook was, de ogen zijn natuurlijk ook gericht op de wedstrijd op de Hungaroring. Hoofdadviseur Helmut Marko geeft toe dat de huidige RB20 "meerdere problemen" heeft. Ondertussen heeft teambaas Christian Horner zijn complimenten klaarliggen voor een Red Bull-junior. Mercedes is ingegaan op de uitvalbeurt van George Russell en we lijken meer te weten over de toekomst van Adrian Newey.

Verstappen onthult zijn drie favoriete Red Bull-auto's: 'Eentje was beetje langzaam'

Max Verstappen is dit weekend aanwezig op het Goodwood Festival of Speed en daar werd hij geïnterviewd door Karun Chandhok, die hem vroeg wat zijn favoriete Red Bull-auto was. Verstappen kwam echter niet met één, maar met drie verschillende auto's op de proppen. Alle drie de bolides hebben iets emotioneels losgemaakt bij Verstappen, zo onthult hij. "Ik heb drie favoriete auto's, ik kan niet kiezen", zo begint de Nederlander lachend. "De eerste is de RB12, want ik denk dat dat een fantastische auto was om te rijden, ik heb er ook mijn eerste overwinning mee behaald. Hij was wel een beetje langzaam op de rechte stukken, maar dat lag niet aan de auto", zo deelt Verstappen nog een sneer uit aan Renault, dat destijds de Red Bull-auto's van motoren voorzag. Christian Horner, die ook aanwezig was op het festival, kon de opmerking wel waarderen en schoot in de lach. Lees hier het hele artikel over de favoriete Red Bull-auto's van Max Verstappen.

'Aston Martin F1 meest waarschijnlijke bestemming voor Adrian Newey'

Adrian Newey (65) lijkt nog niet klaar in de Formule 1. De Brit kondigde kortgeleden zijn afscheid bij Red Bull Racing aan en sindsdien wordt er door andere teams flink getrokken aan zijn diensten. Newey zou bijvoorbeeld gesproken hebben met Ferrari, maar de Italiaanse renstal staat niet op pole om hem binnen te halen. De beste papieren zijn momenteel in handen van Aston Martin. 'Toen zijn vertrek bij Red Bull werd aangekondigd, werd er niemand sterker gelinkt aan Newey dan Ferrari. Newey heeft talloze keren gezegd dat hij het betreurt dat hij geen Ferrari-periode heeft gehad in zijn F1-carrière. Bovendien noemde de 65-jarige rond deze tijd vorig jaar de namen van Lewis Hamilton en Fernando Alonso als twee coureurs met wie hij had willen werken. In theorie leken alle sterren gunstig te staan voor een overstap naar Maranello', zo valt te lezen bij Last Word On Sports. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Adrian Newey.

Mercedes wilde kans op straf minimaliseren voor Russell: "We moesten de power unit beschermen"

George Russell hoopte vorige week de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam te schrijven, maar het eindigde in tranen - bij zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton van geluk, bij Russell zelf van verdriet. Hij zou namelijk uitvallen met mechanische problemen en de Duitse renstal kon daar meer over vertellen. Mercedes kon namelijk verklaren dat het watersysteem kapot was gegaan. "Helaas wisten we al relatief vroeg in de race dat we een probleem hadden, dus hier zaten we tijdens de eerste stint al bovenop," legde trackside engineering director Andrew Shovlin uit in een debriefvideo van Mercedes. "We wisten nog niet dat het terminaal zou worden, maar alles wees erop dat er een lek was ontstaan in het watersysteem waardoor de druk begon weg te vallen." Als de motor geen water meer krijgt, dan kan het de power unit serieus beschadigen. Lees hier het hele artikel over de uitvalbeurt van George Russell.

Marko erkent mogelijk "meerdere problemen" bij Red Bull: 'Maar Verstappen loopt uit'

Dr. Helmut Marko (81) wist het voorafgaand aan de Britse Grand Prix nog zo zeker; Red Bull Racing zou op Silverstone terugslaan voor het slechte optreden in Oostenrijk. Niets bleek minder waar, want Red Bull werd het gehele weekend overklast door McLaren en Mercedes. Marko erkent nu dat zijn team misschien wel "meerdere problemen" heeft. Als de adviseur geconfronteerd wordt met zijn uitspraken dat Red Bull zou terugslaan op Silverstone - en of dit nu in Hongarije gaat gebeuren, antwoordt Marko: "Zo gemakkelijk zal het niet zijn. Wederom hadden we op Silverstone niet de snelste auto. We hebben één probleem, zo niet meerdere." Anderzijds ziet Marko wel dat Verstappen zijn voorsprong in het WK 'gewoon' blijft uitbreiden. "Maar zolang we onze voorsprong in elke race blijven vergroten, is dat prima," zo vertelt hij tegenover OE24. Lees hier het hele artikel over de problemen bij Red Bull.

Alonso lijkt toekomst Newey te verklappen: "De beste ontwerper komt naar Aston Martin"

Adrian Newey kondigde eerder dit jaar aan Red Bull Racing te verlaten. Het is officieel nog niet bekend of hij naar een ander Formule 1-team verhuist, en welk team dat dan is, of dat hij met pensioen gaat. Fernando Alonso heeft echter een sterke hint gegeven over de toekomst van de ontwerper. "We gaan momenteel de goede kant op," vertelde de tweevoudig wereldkampioen over Aston Martin tijdens de Goodwood Festival of Speed. "Ik denk [dat het team sterk is] na dit begin van het jaar en zeker voor de toekomst, als je kijkt naar volgend seizoen en ook 2026. Er zullen veranderingen komen in de technische reglementen. Doordat het team steeds sterker wordt, zijn we aantrekkelijk voor de beste engineers. De beste ontwerpers komen ook naar Aston Martin." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Fernando Alonso over Aston Martin.

Horner schuift nieuwe coureur naar voren bij Red Bull: "Heeft zichzelf op radar gezet"

Bij Red Bull wordt er achter de schermen intensief nagedacht over de line-up voor beide Formule 1-teams in 2024 én 2025. De toekomst van diverse coureurs is niet geheel zeker en dat maakt dat teambaas Christian Horner op de achtergrond al bezig is met potentiële vervangers. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar Liam Lawson, maar ook naar Isack Hadjar. "Hij heeft zichzelf op de radar gezet voor volgend jaar en daarom hebben we geen haast om de stoeltjes in ons zusterteam definitief vast te leggen", zo houdt Horner de deur wagenwijd open voor de jonge Fransman. De kans bestaat ook nog dat Red Bull zowel Lawson als Hadjar doorschuift richting VCARB. Dan zouden echter zowel Pérez als Ricciardo opzij moeten worden geschoven en dan zal Yuki Tsunoda plaatsnemen naast Max Verstappen. Lees hier het hele artikel over de mogelijke toekomst van Isack Hadjar bij Red Bull.

