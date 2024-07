Red Bull onthult probleem Verstappen, Ferrari ziet technisch directeur vertrekken | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een dag na de Grand Prix van Groot-Brittannië was het grote nieuws dat Enrico Cardile, een technisch directeur die verantwoordelijk was voor de chassisafdeling, per direct afscheid heeft genomen van Ferrari. Geluk bij een ongeluk voor de Scuderia: ze hebben op hun beurt weer een ontwerper van Red Bull Racing af kunnen snoepen. Er werd natuurlijk ook teruggeblikt op de spannende race op Silverstone. Christian Horner liet weten niets te begrijpen van de bandenstrategie van McLaren. Red Bull had zelf ook geen probleemloos weekend, zo liet topman Pierre Waché weten die inging op de uitdagingen met de RB20-bolide. Max Verstappen had zijn hand bezeerd tijdens de race en legde voor de persconferentie even kort uit wat er was gebeurd. Verder verklaarde Lewis Hamilton die met zijn Mercedes had gewonnen, geen spijt te hebben van zijn aanstaande overstap naar Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari ziet technisch directeur vertrekken, Vasseur neemt voorlopig taken Cardile over

Ferrari heeft afscheid genomen van één van haar technisch directeuren. Enrico Cardile, die als hoofd van de chassisafdeling werkte, vertrekt per direct bij de Scuderia. Teambaas Frédéric Vasseur gaat als interim de komende tijd het werk van Cardile op zich nemen, terwijl het team op zoek gaat naar een opvolger. Bij Ferrari zijn er niet één maar meerdere technisch directeuren. Cardile was er daar één van, waarbij hij zich vooral richt op de chassisafdeling en de aerodynamica van de auto. Zijn verantwoordelijkheid lag dus vooral daar. Enrico Gualtieri is als andere technisch directeur verantwoordelijk voor het motorgedeelte van de auto van Ferrari. Lees hier het hele artikel over het vertrek van Enrico Cardile.

Horner "begreep niks" van bandenkeuze McLaren: "Zagen toen al dat die band waardeloos was"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner snapt naar eigen zeggen niets van de beslissing van McLaren om Lando Norris in de laatste stint van de Grand Prix van Groot-Brittannië op de zachte band te zetten, terwijl de Brit nog een nieuw setje mediums achter de hand had. "We zagen in de eerste stint al dat de zachte band waardeloos was, omdat er een aantal coureurs waren die daar op reden", citeert RaceFans. "De voorbanden gaven snel de geest, dat zagen we op vrijdag ook al een beetje. De harde band was robuuster en we hadden het gevoel dat het de betere keuze voor ons was. Het maakte ons eigenlijk niet uit wat de rest deed, we wisten dat de harde band beter voor ons was." Lees hier het hele artikel over Christian Horner die Andrea Stella nog even een trap na geeft.

Hamilton noemt Ferrari nog altijd juiste keuze, ondanks "nachtmerrie" voor Leclerc

Lewis Hamilton maakt eind dit seizoen de overstap van Mercedes naar Ferrari, maar terwijl de Zilverpijlen steeds vaker weer meedoen in de kop van het veld, lijkt de Italiaanse grootmacht alleen maar verder weg te zakken. Charles Leclerc noemt het "erger dan een nachtmerrie", toen de 26-jarige coureur zichtbaar terneergeslagen verscheen voor de camera's van de Formule 1. "Ik voel me niet goed. Het is te veel", klonk het. "Het zijn nu te veel races geweest. Ik weet niet eens meer wat ik moet zeggen als ik hier kom. We moeten ons resetten als team, maar er is altijd een andere reden waarom het niet werkt." Momenteel moet Hamilton lijdzaam toezien hoe zijn aanstaande werkgever de boel niet voor elkaar heeft, terwijl het team waarbij hij vertrekt, terug lijkt te keren naar haar oude vorm. Op de vraag of hij dezelfde keuze ook had gemaakt als de performance van beide teams destijds was zoals nu het geval is klonk een korte "Ja", maar je kunt je afvragen of hij 's nachts niet ligt te piekeren. Lees hier het hele artikel over Lando Norris die baalde met de derde plek.

Verstappen schudt met hand tijdens persconferentie: 'Steen op mijn knokkel bij 260 km/u'

Max Verstappen kwam als tweede over de streep tijdens een enerverende F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Tijdens de persconferentie bleek hij wat pijn te hebben aan zijn hand. Tom Clarkson, de host van de persconferenties, vroeg wat er was gebeurd. "Toen hij bij de persconferentie aankwam, waren we nog aan het wachten op Lewis," begon Clarkson bij de F1 Nation-podcast. "Hij begon met zijn hand te schudden en ik vroeg aan hem: 'Wat ben je aan het doen?' Hij reageerde: 'Toen ik door een van de snelle bochten ging, vloog een steen omhoog en raakte me op mijn knokkel'. Met 260 kilometer per uur moet dat wel pijn hebben gedaan." Lees hier het hele artikel over pijnlijk moment voor Max Verstappen tijdens Britse Grand Prix.

Ferrari slaat terug door Red Bull-ontwerper binnen te slepen na vertrek Enrico Cardile

Ferrari kondigde vandaag aan dat Enrico Cardile de Scuderia heeft verlaten. Er is echter ook goed nieuws voor de renstal waar Charles Leclerc en Carlos Sainz voor uitkomen. Sinds deze maand is een ontwerper van Red Bull Racing bij hun aan de slag gegaan. Meerdere bronnen, waaronder de doorgaans betrouwbare F1-journalist Adam Cooper, meldden dat Ferrari een nieuwe aanwinst had tegelijkertijd met het verlies van Cardile. Het zou gaan om Cedric Sambardier, en de Fransman heeft sindsdien zijn aanstelling bij Ferrari geopenbaard op LinkedIn en dus ook zijn vertrek bij Red Bull bevestigd. Hij was al sinds juli 2017 de composite design engineer van de energiedrankfabrikant. Lees hier het hele artikel over de nieuwe aanwinst van Ferrari.

Waché legt probleem Verstappen uit: "Hadden te weinig downforce tijdens eerste stint"

Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, heeft uitgelegd waarom Max Verstappen het tijdens de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië zo lastig had tijdens de eerste stint. De Nederlander werd achter Lewis Hamilton en voor Lando Norris tweede in Silverstone. In gesprek met Auto, Motor und Sport zegt Waché dat er een specifiek probleem was wat ervoor zorgde dat Verstappen het zo moeilijk had tijdens de eerste stint. "We hadden in de eerste stint te weinig downforce aan de voorkant. Daardoor had Max last van graining en kon hij het tempo aan kop niet bijhouden. Bij de eerste stop hebben we dat gecorrigeerd, toen hadden we weer genoeg downforce." Na deze eerste stint begon het inderdaad steeds beter te gaan. Red Bull bleek de overgang van mediums naar intermediates en vervolgens aan het einde weer van intermediates naar hards goed in te schatten. Lees hier het hele artikel over de verklaring van Pierre Waché.

