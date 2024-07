Red Bull Racing-teambaas Christian Horner snapt naar eigen zeggen niets van de beslissing van McLaren om Lando Norris in de laatste stint van de Grand Prix van Groot-Brittannië op de zachte band te zetten, terwijl de Brit nog een nieuw setje mediums achter de hand had.

Het leek lange tijd een lange zondagmiddag voor Max Verstappen op Silverstone te worden, maar door een reeks strategisch goede beslissingen en snelle pitstops, wist de Nederlander in de slotfase van de race aan Lando Norris voorbij te gaan en de tweede plaats uit het vuur te slepen. Had de race net wat ronden meer geteld, had waarschijnlijk zelf racewinnaar Lewis Hamilton er nog aan moeten geloven. Zowel Norris als Hamilton verreden hun laatste stint namelijk op de zachte band, maar Verstappen was op de hardste compound aanzienlijk sneller.

Goede keuze Red Bull Racing

Norris stak na afloop zijn onvrede over de bandenkeuze van zijn team niet onder stoelen of banken, en Horner schroomt het niet die beslissing er nog even in te wrijven: "We zagen in de eerste stint al dat de zachte band waardeloos was, omdat er een aantal coureurs waren die daar op reden", citeert RaceFans. "De voorbanden gaven snel de geest, dat zagen we op vrijdag ook al een beetje. De harde band was robuuster en we hadden het gevoel dat het de betere keuze voor ons was. Het maakte ons eigenlijk niet uit wat de rest deed, we wisten dat de harde band beter voor ons was.

Horner begrijpt niets van beslissing McLaren

De Red Bull Racing-teambaas vervolgt: "Waar wij niets van begrepen was dat McLaren het enige team was dat nog een nieuwe set mediums beschikbaar had, maar dat ze ervoor kozen die niet te gebruiken. Dat was de ideale band voor die omstandigheden geweest. De harde band was heel sterk richting het einde van de race. Met name in de tweede sector, daar was Max enorm veen sneller dan de auto's voor hem."

