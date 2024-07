Ferrari heeft afscheid genomen van één van haar technisch directeuren. Enrico Cardile, die als technisch directeur van het chassis-gedeelte werkte, neemt per direct afscheid van het Italiaanse team.

Teambaas Fred Vasseur gaat als interim de komende tijd het werk van Cardile op zich nemen, terwijl het team op zoek gaat naar een opvolger. Bij Ferrari zijn er niet één maar meerdere technisch directeuren. Cardile is er daar één van, waarbij hij zich vooral richt op het chassis-gedeelte en de aerodynamica van de auto. Zijn verantwoordelijkheid ligt dus vooral daar. Enrico Gualtieri is als andere technisch directeur verantwoordelijk voor het motorgedeelte van de auto van Ferrari.

Aston Martin?

Geruchten van een paar weken geleden stelden dat Cardile bij Aston Martin op het verlanglijstje staat en dit wel eens zijn volgende werknemer kan gaan zijn. Met het vertrek is dit gerucht deels bevestigd. Of Cardile ook daadwerkelijk naar Aston Martin gaat, is nog even afwachten.

