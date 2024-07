Liam Lawson zal deze week op Silverstone, waar afgelopen zondag nog de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië werd verreden, een test uitvoeren voor Red Bull Racing. Er werd direct over de reden van de test gespeculeerd, maar Christian Horner heeft uitgelegd hoe het precies zit. De teambaas zal overigens ook nog zelf achter het stuur kruipen.

Sergio Pérez kon vorige maand aankondigen zijn contract bij Red Bull te hebben verlengd voor een extra twee jaar. De energiedrankfabrikant hoopte dat het vooruitzicht van een stabiele toekomst de Mexicaan zouden helpen op de baan, maar het wordt er maar niet beter op. Na een crash in Canada werd hij achtste en zevende in Spanje en Oostenrijk, respectievelijk. 'Checo' kon niet hoger finishen dan P17 in de Britse Grand Prix na zijn kansen te hebben verspeeld in de kwalificatie. Nico Hülkenberg heeft met zijn Haas meer punten gescoord in de tweede helft van het tot nu toe verreden seizoen dan Pérez. Geruchten doen de ronde dat de teamgenoot van Max Verstappen zijn stoeltje na 2024 of zelfs na deze zomer nog kwijt kan zijn vanwege een prestatieclausule. Een aangekondigde test voor Lawson wakkerde deze geruchten alleen maar aan.

Test van Lawson

"De test van Liam is een zogeheten aero run en die stond nu al een paar maanden op de planning," begon Horner tegenover de aanwezige media. Lawson is al sinds 2022 de test- en reservecoureur van niet alleen Red Bull Racing maar ook zusterteam VCARB. Al lijkt de test dus niet een voorbereiding te zijn op een mogelijke terugkeer in de koningsklasse - de Nieuw-Zeelander viel vorig jaar voor vijf Grands Prix in voor Daniel Ricciardo - Horner moet toegeven dat Pérez wel onder verwachting presteert. "Natuurlijk voelt Checo de druk. Dat is normaal in de Formule 1. En wanneer je niet goed genoeg presteert, dan wordt die druk alleen maar erger. Daar is hij zich van bewust, dat weet hij."

Horner kruipt zelf achter het stuur

Horner sloot bij de media op Silverstone af over Pérez: "Hij weet dat het onhoudbaar is om geen punten te scoren. We moeten punten scoren met die auto. Hij weet zijn rol is en zijn doel. Er is niemand liever die wil dat hij zijn oude vorm terugvindt dan Checo zelf."

De Red Bull-teambaas legde verder uit dat hijzelf ook in actie zal komen. Dat doet hij in dezelfde auto waarmee Jos Verstappen een demo zou geven op de Red Bull Ring voor de Grand Prix van Oostenrijk. De vader van Max besloot uiteindelijk dat toch niet te doen en gaf Horner daarvan de schuld. "De voorbije dagen heb ik van meerdere kanten gehoord dat Christian Horner er alles aan gedaan heeft om mij niet te laten rijden. En om er anders voor te zorgen dat er niets gefilmd zou worden. Ik vind het heel teleurstellend," zei de Limburger tegenover De Telegraaf.

Horner suggereerde lachend dat hij misschien wel zelf Pérez gaat vervangen, toen de speculaties boven kwamen drijven over wat er achter de test van Lawson zat. "Het probleem is dat jullie er teveel achter zoeken. Ik ga zelf een rondje doen op Silverstone in de RB8 [uit 2012] op de donderdag. Dus je weet maar nooit!"

