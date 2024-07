Sergio Pérez heeft al bijna drie maanden niet op het podium gestaan en ook in de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië kwam de coureur van Red Bull Racing niet in de buurt. Na een teleurstellende zaterdag werd het er op de zondag niet beter op.

'Checo' kwalificeerde zich als negentiende op het circuit van Silverstone. Hij was gespind in Q1 en kwam in Copse vast te staan in de grindbak. Red Bull koos ervoor om de Honda RBPT-motor te verwisselen in aanloop naar de wedstrijd en dus moest Pérez vanuit de pitstraat beginnen. Langzaam maar zeker wist de Mexicaan de aansluiting bij het veld te vinden en klom omhoog naar de zestiende plek. Hij besloot samen met het team om de regen voor te zijn en dus vroeg naar intermediates te wisselen, hopend dat de concurrentie te lang op de slicks zou buiten blijven. De eerste van twee buien was echter zwakker dan voorspeld en dus had Pérez zijn groene banden al aan gort gereden toen de tweede, zwaardere bui arriveerde. Meer dan P17 zat er dus niet voor hem in.

Gok pakt niet goed uit

Pérez werd door Viaplay gevraagd of het te vroeg was voor de intermediates. "Ja, veel te vroeg zelfs, helaas," legde de Red Bull-coureur uit. "We namen gewoon de gok om te zien of we er iets uit konden halen. Helaas deed het alleen maar pijn. Het verpestte ook maar enige kans die we hadden. We reden al zes of zeven ronden op die band, voordat de regen echt naar beneden kwam, en toen waren de inters al vernield."

Totale ramp

"Het was een totale ramp. Maar vanwege de positie waarop we lagen, moesten we een gok nemen om proberen naar voren te komen. Erg teleurstellend," beschrijft Pérez zijn weekend op Silverstone verder. "Het is tijd om naar de toekomst te kijken. Het is fijn dat er eventjes een weekje pauze is, zodat we samen met het team aan de slag kunnen om de goede vorm weer terug te brengen."

