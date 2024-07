In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere opvallend nieuw rondom Michael Schumacher. De familie van de Duitse Formule 1-legende werd recent het slachtoffer van afpersers, en de lokale aanklagers hebben nu naar buiten gebracht dat er inderdaad privéfoto's van Schumacher zijn aangetroffen. Verder heeft Adrian Newey iets meer kenbaar gemaakt over hoe zijn toekomst eruit komt te zien, heeft Christian Horner uit de doeken gedaan dat Max Verstappen en Lando Norris elkaar inmiddels gesproken, en zijn de eerste weersvoorspellingen voor het aanstaande raceweekend binnen gekomen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Privéfoto's van Michael Schumacher aangetroffen in afpersingszaak 'van 15 miljoen euro'

Bij de twee mannen die de familie Schumacher chanteerden, zijn foto's uit het privéleven van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 aangetroffen. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft afgelopen maand twee mannen opgepakt die ervan verdacht worden de familie van Michael Schumacher te hebben afgeperst. De mannen beweerden over informatie over de voormalig Formule 1-coureur te beschikken, en dreigden deze op het dark web te publiceren als de familie geen forse som geld over zou maken. Volgens Duitse media ging het over een bedrag van 15 miljoen euro. Inmiddels zijn er dus daadwerkelijk foto's uit het privéleven van Schumacher aangetroffen bij de verdachten, zo hebben de aanklagers in de zaak naar buiten gebracht. Meer lezen over de afpersingszaak rondom Michael Schumacher? Klik hier.

Red Bull Racing onthult speciale Silverstone-kleurenschema

Het team van Red Bull Racing rijdt dit weekend rond met iets andere kleuren dan normaal. De donkerblauwe bolide, met gele en rode tinten, wordt weekend voorzien van extra rode accenten op de zijkant, gebaseerd op de camouflage-livery van het Oostenrijkse team tijdens de testdagen in 2015. Het Oostenrijkse team onthulde met een filmpje de kleuren van de RB20 op Silverstone. Het ontwerp komt uit de hand van een fan en in dit geval Chalaj Suvanish. Het is één van de drie speciale livery's die Red Bull Racing dit jaar zal gebruiken. Meer lezen over de speciale livery van Red Bull Racing? Klik hier.

Newey deelt toekomstplannen over nieuw F1-avontuur: "Dan ben ik er wel uit"

Het is nog altijd de vraag waar Adrian Newey vanaf volgend jaar zal gaan werken. De Britse topontwerper is er op dit moment ook nog niet helemaal uit, maar vertelt bij Sky Sports F1 dat hij in de herfst en uiterlijk in de winterstop, de knoop wil doorhakken. "Op dit moment ben ik nog steeds aan het werken aan de RB17", klinkt het. "Daarna neem ik echt even wat tijd vrij. Vorige week heb ik al even zeven dagen vrij genomen en hadden we wat geluk met het weer. Dus ik heb de honden meegenomen en ben even naar de zuidelijke badplaatsen gegaan en gereden in een oude Aston Martin DB6 en dat was genieten", zo legt hij uit. Over een nieuw Formule 1-avontuur kan hij niet zoveel kwijt, wel deelt hij de planning die hij voor zichzelf heeft opgesteld. Op de vraag of er in de herfst wellicht wat meer duidelijk wordt, reageert Newey: "Ja, dat is zeker het doel. Dan moet ik er wel uit zijn." Meer lezen over de toekomstplannen van Adrian Newey? Klik hier.

Horner: 'Verstappen en Norris spraken al met elkaar na incident GP Oostenrijk'

Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, hebben Max Verstappen en Lando Norris inmiddels na hun incident tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk met elkaar gesproken en zijn er 'geen problemen' meer tussen de twee. "Ik heb begrepen dat ze al met elkaar gesproken hebben, ik denk niet dat er een probleem is", klinkt het tegenover Sky Sports. "Zeker van Max' kant zal hij niet veranderen. Er is een element, denk ik, dat Lando leert hoe hij tegen Max moet racen en dat zijn ze aan het ontdekken. Het is onvermijdelijk dat er meer close racing komt tussen de twee, omdat de auto's de komende races zo dicht bij elkaar lijken te liggen." Meer lezen over het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris? Klik hier.

Typisch Brits weer in aantocht naar Silverstone: fris, windstoten en kans op neerslag

Aankomend weekend wordt de triple header afgesloten met de Grand Prix van Groot-Brittannië op Circuit Silverstone. De regenbanden zijn dit seizoen al een aantal keren in actie gekomen en volgens Accuweather is de kans groot dat dit in Engeland wederom het geval zal zijn. Het raceweekend wordt op vrijdag afgetrapt met de eerste twee vrije training. De kans op regen is die dag dan ook op zijn hoogst met 91 procent. Toch is vooral de temperatuur opvallend, want het is relatief fris rondom Silverstone met 17 graden Celsius. Op zaterdag schijnt het zonnetje en is het zo'n 18 graden Celsius en de kans op neerslag ligt dan op 25 procent. Op zondag, wanneer het tijd is voor Grand Prix van Groot-Brittannië, stijgt de kans op neerslag naar 45 procent met een temperatuur van 18 graden Celsius. Daarnaast kan de wind ook nog een rol spelen, want elke dag zijn er windstoten van 25 tot en met 50 kilometer per uur. Meer lezen over het weerbericht voor de Grand Prix van Silverstone? Klik hier.

Tijdens het raceweekend op Silverstone kan er elke dag wel een bui vallen🇬🇧 #f1 #BritishGP pic.twitter.com/ULZR6YDTXd — GPFans NL (@GPFansNL) July 3, 2024

