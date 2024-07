Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, hebben Max Verstappen en Lando Norris inmiddels na hun incident tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk met elkaar gesproken en zijn er 'geen problemen' meer tussen de twee.

Veel mensen, inclusief Norris zelf, vroegen zich af na de touche op de Red Bull Ring en de felle duels daarvoor of de vriendschap na dit incident nog hetzelfde zou blijven als voorheen en of de twee het überhaupt uit zouden gaan praten. Tegenover Sky Sports zegt Horner dat hij te horen heeft gekregen dat Norris en Verstappen al gepraat hebben en er geen problemen tussen de twee zijn. "Ik heb begrepen dat ze al met elkaar gesproken hebben, ik denk niet dat er een probleem is."

Horner denkt dat Verstappen 'niet gaat veranderen'

Horner erkent dat Verstappen nog steeds agressief rijdt, zoals hij dat jaren geleden ook al deed wanneer er coureurs hem uitdagen. De Brit gelooft ook niet dat dit gaat veranderen. "Zeker van Max' kant zal hij niet veranderen. Er is een element, denk ik, dat Lando leert hoe hij tegen Max moet racen en dat zijn ze aan het ontdekken. Het is onvermijdelijk dat er meer close racing komt tussen de twee, omdat de auto's de komende races zo dicht bij elkaar lijken te liggen. Max is een harde racer - hij is waarschijnlijk een van de hardste racers op het circuit en iedereen weet dat als je tegen Max moet racen, hij net zo goed zal geven als hij krijgt."

Horner baalt van uitspraken McLaren over Verstappen

Vanuit McLaren was er veel kritiek op Verstappen en het feit 'dat hij sinds 2021 niet geleerd had' van zijn fouten en deze actie een kopie is van wat er in 2021 tijdens de duels met Lewis Hamilton gebeurde. Volgens Horner zijn de uitspraken vanuit McLaren niet eerlijk en terecht. "Hij racete ongelooflijk hard in 2021, hij is een harde racer en hij heeft twee jaar tegen niemand echt geracet omdat hij zo vaak vooraan reed. Het conflict tussen die twee bouwde zich op over twee, drie, vier races waarin ze intensief en hard tegen elkaar raceten, en op een gegeven moment zou dat altijd overslaan - en dat deed het in Turn 3. Hij werd in 2021 gestraft als hij iets fout deed, net zoals Lewis, tegen wie hij dat jaar zo hard racete, werd gestraft voor dingen die hij fout deed. Ik denk dat het verkeerd en oneerlijk is om een coureur zo te bestempelen en ik weet zeker dat het in het heetst van de strijd frustrerend was voor Andrea [Stella, teambaas McLaren], maar dat is gewoon keihard racen. Hij heeft zoveel jaren met Michael Schumacher [bij Ferrari] gewerkt - uitgerekend hij zou dat moeten weten."

