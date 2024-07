Het is nog altijd de vraag waar Adrian Newey vanaf volgend jaar zal gaan werken. De Britse topontwerper is er op dit moment ook nog niet helemaal uit, maar vertelt bij Sky Sports F1 dat hij in de herfst en uiterlijk in de winterstop, de knoop wil doorhakken.

Newey is sinds jaar en dag één van de knappe koppen achter het succes van Red Bull Racing, maar daar komt aan het einde van dit seizoen een eind aan. De 65-jarige Brit liet weten dat hij toe was aan een welverdiende pauze, maar het vertrek kan niet los worden gezien van de onrustige situatie in de top van Red Bull Racing. Kort na de bekendmaking leek Ferrari op pole position te staan om Newey's nieuwe werkgever te worden en ook Williams werd genoemd, maar inmiddels lijkt Aston Martin ook heel dicht bij een krabbel te zitten.

Artikel gaat verder onder video

Einde van het jaar meer bekend over nieuw F1-avontuur

Newey werd de afgelopen weken aan diverse teams gekoppeld, maar onthult dat hij er op dit moment zelf ook nog niet uit is. Momenteel rondt hij de werkzaamheden af voor het RB17-project van Red Bull Racing. "Op dit moment ben ik nog steeds aan het werken aan de RB17. Daarna neem ik echt even wat tijd vrij. Vorige week heb ik al even zeven dagen vrij genomen en hadden we wat geluk met het weer. Dus ik heb de honden meegenomen en ben even naar de zuidelijke badplaatsen gegaan en gereden in een oude Aston Martin DB6 en dat was genieten", zo legt hij uit. Over een nieuw Formule 1-avontuur kan hij niet zoveel kwijt, wel deelt hij de planning die hij voor zichzelf heeft opgesteld. Op de vraag of er in de herfst wellicht wat meer duidelijk wordt, reageert Newey: "Ja, dat is zeker het doel. Dan moet ik er wel uit zijn."

"That's certainly the target" 🎯



Chief technology officer of Red Bull Racing Adrian Newey discusses his future in the sport and when he is likely to decide his next move 🏎️ pic.twitter.com/lRzBH3ZF1d — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 2, 2024

Gerelateerd