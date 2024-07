Aankomend weekend wordt de triple header afgesloten met de Grand Prix van Groot-Brittannië op Circuit Silverstone. De regenbanden zijn dit seizoen al een aantal keren in actie gekomen en volgens Accuweather is de kans groot dat dit in Engeland wederom het geval zal zijn.

Het spektakel krijgt vervolg in Groot-Brittannië na de clash tussen Lando Norris en Max Verstappen in Oostenrijk. Die race werd uiteindelijk gewonnen door George Russell en dus hebben de fans op Silverstone een aantal helden om te verwelkomen, naast Lewis Hamilton. Toch zal het vizier voor Verstappen ook op scherp staan, want in Oostenrijk zag hij de zege voor zijn eigen Orange Army aan zijn neus voorbijgaan, door de botsing met Norris. De Nederlander zal dan ook uit zijn op sportieve revanche en dr. Helmut Marko onthulde dat er ook nog een updatepakket onderweg is.

Elke dag kans op spetters, met lage temperaturen

Het raceweekend wordt op vrijdag afgetrapt met de eerste twee vrije training. De kans op regen is die dag dan ook op zijn hoogst met 91 procent. Toch is vooral de temperatuur opvallend, want het is relatief fris rondom Silverstone met 17 graden Celsius. Op zaterdag schijnt het zonnetje en is het zo'n 18 graden Celsius en de kans op neerslag ligt dan op 25 procent. Op zondag, wanneer het tijd is voor Grand Prix van Groot-Brittannië, stijgt de kans op neerslag naar 45 procent met een temperatuur van 18 graden Celsius. Daarnaast kan de wind ook nog een rol spelen, want elke dag zijn er windstoten van 25 tot en met 50 kilometer per uur.

Tijdens het raceweekend op Silverstone kan er elke dag wel een bui vallen🇬🇧 #f1 #BritishGP pic.twitter.com/ULZR6YDTXd — GPFans NL (@GPFansNL) July 3, 2024

