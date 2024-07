Voor Sergio Pérez moet de gifbeker helemaal leeg. De Mexicaan mocht zondagmiddag in Oostenrijk de race aanvangen vanaf P8, maar kwam in het gedrang in de eerste bocht en liep direct flinke schade op en zag daardoor een goed resultaat in het water vallen.

De afgelopen races ging het ook al niet florissant voor 'Checo'. Zo stond de 34-jarige coureur voor het laatst op het podium tijdens de Grand Prix van China. Daarna gingen de resultaten bergafwaarts met twee pijnlijke uitvalbeurten in Monaco en in Canada. De verwachting was dat met het tekenen van de contractverlenging er wat druk van de schouders van de 'Checo' zou afvallen, maar voorlopig lijkt dat nog niet aan de orde.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Doornbos zag Verstappen toch bewegen onder remmen: 'Kun je niet doen in F1'

Ronde één

In Oostenrijk lag het echter niet aan Pérez zelf. Zo kneep Oscar Piastri Charles Leclerc af, die vervolgens weer tegen Pérez aankwam. Zodoende liep Pérez schade op en bij Viaplay legt hij uit dat hij niet zeker wist of hij kon doorrijden. "Ik wist niet zeker of het door Charles kwam of door Piastri in bocht 1. Ik liep daar flink wat schade op. Het werd erg moeilijk om vanaf dat moment door te racen. Ik gleed namelijk gewoon de hele tijd weg", zo onthult de Mexicaan. Tijdens de race wist Pérez nog niet dat hij zoveel schade had. "Het was echt een grap, hoe langzaam we waren vandaag. Maar als ik naar de sidepod kijk, dan verklaart dat een heleboel." Op de vraag of dat de reden was voor de snelheid: "Dat hoop ik. We zaten vandaag namelijk in een hele andere klasse, we waren niet aan het racen. We kunnen niet zo langzaam zijn. Het zag er echt heel erg uit. Het is een heel gevoelig gebied, dus ik ga ervan uit dat er heel veel schade was."

Instagram @ schecoperez

Afgetroefd door Hülkenberg

Uiteindelijk kwam Pérez als zevende over de streep. Lange tijd keek hij tegen de achterkant van de Haas van Nico Hülkenberg aan en die vertelde dat hij middels een slimmigheidje 'Checo' de baas was. Zo liet hij Pérez in de laatste ronde even voorbij, om hem vervolgens later terug te pakken met de DRS. Toch werd 'Checo' geplaagd door de beschadiging en op Instagram deelt hij de foto.

Gerelateerd