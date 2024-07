Het team van Haas heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, door beide auto's in de punten te laten finishen. Nico Hülkenberg was lange tijd in gevecht met Sergio Pérez en onthult dat hij de Mexicaan in de laatste ronde er expres voorbij liet, om 'Checo' vervolgens met de DRS weer in te halen.

'Checo' ving de race op de Red Bull Ring aan vanaf P8 en hoopte zich vooral te kunnen melden om de bovenste posities, al ging die inhaalrace niet zo lekker. Hülkenberg vertrok vanaf de negende positie en teamgenoot Kevin Magnussen moest vanaf P12 de wedstrijd aanvangen. De Haas-coureurs kozen voor een vrij vroege stop, maar dat bleek achter de juist te zijn, waardoor beide mannen nu punten mee naar huis nemen.

Slimmigheidj

Aan het einde van de voorlaatste ronde maakt Hülkenberg een klein foutje, waardoor Pérez het gat richting de Duitser direct kon dichten. Met nog één ronde te gaan kon 'Checo' daardoor de zesde plek afpakken van 'The Hulk', maar die liet Pérez in de laatste ronde bewust voorbij. In aanloop naar bocht vier ging de DRS-klep van de Haas open en Hülkenberg passeerde de Red Bull-coureur vervolgens. "Vooral aan het einde was het zo intens, maar ik denk dat het vooraan ook intens was met Max en Lando - dus het gebeurde overal!", zo opent 'The Hulk' bij F1TV. "

Banden waren er helemaal doorheen

Het gevecht met Pérez, daar genoot Hülkenberg wel van: "Het was kantje boord. Ik was echt hard aan het pushen om Checo achter me te houden, maar de laatste twee ronden waren mijn banden er echt helemaal klaar mee. Ik verloor de auto bijna helemaal bij het uitkomen van bocht tien, ik ging een beetje door grind en kreeg toen een grote 'tank-slapper'. In [bocht] drie liet ik hem ervoor komen, zodat ik DRS kreeg voor het volgende rechte stuk, waardoor ik natuurlijk weer aan de leiding kwam. Gelukkig was het de laatste ronde, want dan had ik het niet nog een ronde overleefd."

