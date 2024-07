Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos liggen de fouten van Red Bull Racing ten grondslag aan het onderonsje tussen Max Verstappen en Lando Norris. Daarnaast vindt de Rotterdammer dat Verstappen toch wel wat aan het bewegen was onder het remmen en dat kan in zijn ogen niet meer in de Formule 1.

De climax van de Grote Prijs van Oostenrijk lag toch wel in de slotfase toen het gevecht om de leiding, tussen Norris en Verstappen, in een botsing eindigde. De Nederlander werd door de stewards aangewezen als schuldige, maar daar lijkt niet iedereen het over eens te zijn. Zo houdt Peter Windsor er een andere lezing op na, maar Doornbos zag vooral de frustraties oplopen bij de Nederlander en dat had alles te maken met de pitstop van eventjes daarvoor.

Frustraties liepen op de trage pitstop

De pitstop duurde iets te lang en daardoor was de voorsprong van Verstappen in de slotfase van zeven seconden geslonken naar iets meer dan één seconde. Norris had een vers setje opgehaald en kon op die manier in de DRS van de Nederlander rijden en de aanval inzetten. Verstappen, die was in de ogen van Doornbos vooral de tijd aan het goedmaken, die hij was verloren in de pitstraat. "Frustratie, dat bouwt op en dat resulteert daarna in manoeuvres die je eigenlijk niet ziet bij Max Verstappen", zo opent Doornbos in het Race Café. Daarnaast zag hij wel degelijk Verstappen bewegen onder het remmen. "Dat verdedigen in de remzone, dat mag je eigenlijk niet doen met deze snelheden met meer dan 330 kilometer per uur. Dan kiest ie nu, omdat hij Lando in zijn spiegel naar rechts ziet gaan, gaat hij ook instinctief. Ja, dat doe je in de karting en in de junior formules, maar dat kun je niet meer doen in Formule 1. Sterker nog, dat ziet iedereen gelijk en daar staan gewoon penalty's voor."

Norris vroeg te veel om 'gele kaart'

Wel wordt Doornbos even gecorrigeerd door Olav Mol. De commentator is van mening dat Norris ook wel om de spreekwoordelijke 'gele kaart' aan het vragen was. "Hij [Norris] blokkeert namelijk niet vier wielen en het is logisch dat Max reageert als hij hem ziet komen en hij doet het netjes, want daarna houdt hij die lijn aan. Je zou het ook als vroeg insturen kunnen zien. Daarom is hij er ook mee weggekomen."

