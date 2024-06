Max Verstappen liet zich gisteren op de persconferentie in Oostenrijk uit over zijn toekomst bij Red Bull Racing. De Nederlander was vrij duidelijk over het feit dat hij in ieder geval nog in 2025 voor zijn huidige werkgever rijdt, maar Toto Wolff geloof het niet helemaal. De teambaas van Mercedes zet zo zijn vraagtekens bij de uitspraken van Verstappen.

Het is geen geheim dat Wolff maar wat graag Verstappen wil contracteren om het vrijkomende stoeltje van Lewis Hamilton bij Mercedes te vullen. Wolff heeft al meermaals aangegeven dat hij geen haast maakt met het aanstellen van een vervanger, zolang er een kans bestaat dat hij Verstappen nog kan binnen halen. Gisteren leek die deur definitief in het slot gegooid te worden door Verstappen, want op de persconferentie zei hij dat Red Bull al druk bezig is met de auto van volgend jaar en dat dat voldoende zou moeten zeggen over waar hij volgend seizoen rijdt. Als Wolff in een interview met OE24 geconfronteerd wordt met de uitspraken van Verstappen, denkt hij toch dat de vork iets anders in de steel zit.

Wolff twijfelt aan exacte woorden Verstappen

Wolff heeft de persconferentie met Verstappen zelf niet gezien, dus als hij geconfronteerd wordt met het 'ja'-antwoord van de Nederlander op de vraag of hij volgend jaar nog bij Red Bull rijdt, zegt Wolff: "Heeft hij dat echt gezegd?" OE24 zegt vervolgens dat Verstappen het tot tweemaal toe heeft herhaald. Toen Bild-Zeitung hem vroeg of hij volgend jaar voor Red Bull rijdt, ja of nee, antwoordde Verstappen: "Hebben jullie niet geluisterd? Ja, we werken al aan verbeteringen." Volgens Wolff ligt het allemaal iets genuanceerder. "Ik geloof niet dat hij duidelijk "ja" heeft gezegd, maar ik was er niet bij", zo stelt hij.

Wolff geeft hoop op Verstappen niet op

De teambaas van Mercedes is dan ook geenszins van plan zijn hoop op Verstappen op te geven na de persconferentie. Daarnaast ligt er ook altijd nog de optie om Verstappen in 2026 te halen, wanneer de nieuwe reglementen geïmplementeerd worden. Op de vraag of Wolff hoop houdt op een samenwerking met Verstappen, zegt hij: "Zoals ik altijd heb gezegd: we houden onze vrije stoel zo lang mogelijk leeg. Allereerst moeten we onze auto sneller maken. Als de auto snel is, zullen snelle coureurs ook bij ons willen rijden."

