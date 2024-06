Max Verstappen verscheen gisteren ruim een kwartier te laat op de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Oostenrijk. Formule 1-coureurs worden geacht op tijd te zijn voor de mediaverplichtingen en daarom kwam de zaak bij de stewards van de FIA te liggen. Zij hebben zojuist hun oordeel gegeven over het 'vergrijp'.

Wanneer coureurs ingeroosterd staan om bij de persconferentie aan te schuiven, voorafgaand aan een raceweekend of na een sessie, dan wordt van hen geëist dat ze op tijd arriveren. Wanneer een coureur om welke reden dan ook te laat komt of verstek laat gaan, komt de zaak bij de stewards te liggen. Afhankelijk van de reden achter de vertraging kan er dan wel of geen straf worden uitgedeeld. In het geval van Verstappen heeft de FIA besloten het voorval door de vingers te zien, puur vanwege het feit dat Verstappen er persoonlijk weinig aan kon doen dat hij te laat was voor het praatje met de pers in Spielberg.

Verstappen te laat bij de pers door transportproblemen

Verstappen had zelf geen schuld aan het te laat verschijnen op de persconferentie. In een zojuist gepubliceerd document staat te lezen dat de coureur van Red Bull wat problemen had onderweg naar het circuit. Toen het team op de hoogte was van de vertraging van Verstappen, hebben ze dit ook gelijk gemeld bij de FIA. Zodoende hebben de stewards besloten geen straf uit te delen. "De coureur had wat transportproblemen op weg naar het circuit, maar het team heeft de FIA vooraf geïnformeerd", zo valt te lezen in het officiële document van de autosportbond. Verstappen hoeft dus niet langer te vrezen voor een straf in Oostenrijk.

NO PENALTY APPLIED after Max Verstappen/Red Bull were referred to the stewards for his late attendance of the FIA Drivers Press Conference pic.twitter.com/pJrDMAmqIs — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) June 28, 2024

