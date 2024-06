Max Verstappen was donderdag niet stipt aanwezig toen de persconferentie begon om 13:30 uur in Oostenrijk. De reden hiervoor is niet bekend en het lijkt dan ook geen consequenties op te leveren, al moest Lewis Hamilton zich voor eenzelfde overtreding in 2023 wel melden bij de stewards.

Het raceweekend in Oostenrijk is afgetrapt met de mediadag rondom de Red Bull Ring. Voor het team van Verstappen staat er wederom een belangrijk weekend op het programma. Zo leeft Red Bull Racing niet meer met de zekerheid dat het op dit moment het snelste team is. Die eer lijkt inmiddels bij McLaren te liggen. Verstappen leidt nog wel altijd het kampioenschap met 69 punten voorsprong op de nieuwe nummer twee van het klassement: Lando Norris.

Te laat

De persconferentie begon om 13:30 uur in Spielberg, maar zonder Verstappen. Charles Leclerc, Logan Sargeant, Zhou Guanyu en Yuki Tsunoda zaten al wel klaar. Verstappen meldde zich even later en nam direct het woord. De FIA is normaliter vrij streng in dit soort zaken en daarvoor hoeven we alleen maar naar 2023 te kijken. Tijdens de Britse Grand Prix kwam Hamilton namelijk ietwat later aan op de persconferentie. Hij kreeg er destijds een reprimande voor, maar bij een volgende keer zou er een daadwerkelijke straf volgen, zo lieten de stewards destijds optekenen.

