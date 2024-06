Ook Max Verstappen houdt rekening met een eventuele gridstraf ergens verderop in het seizoen. Tijdens het raceweekend in Canada begaf één van de Honda-krachtbronnen van de Nederlander het en daardoor lijkt Verstappen genoodzaakt te zijn om later in het jaar een nieuwe power unit aan zijn poule toe te voegen.

De Japanse motorleverancier heeft op dit moment de defect power unit van Verstappen in bezit. Honda probeert te redden, wat er te redden valt, maar het introduceren van een nieuwe krachtbron lijkt de meest reële optie te zijn. Coureurs mogen namelijk maximaal vier power units per seizoen gebruiken. Een krachtbron toevoegen, betekent het incasseren van een gridstraf.

Concurrentie niet slimmer maken

Op de persconferentie in Oostenrijk legt Verstappen uit dat de een gridstraf niet te voorkomen is. "Op dat moment zag het er eigenlijk niet zo goed uit. Niet per se de power unit zelf, maar gewoon de hele situatie en ik wacht wel af wat eruit komt", zo wijst hij naar de herstelwerkzaamheden vanuit Honda. Op de vraag waar hij dan een eventuele gridstraf zou willen incasseren, is Verstappen ook helder: "Dat ga ik je niet vertellen, want ik wil niet iedereen slimmer maken dan ze zijn."

Tactisch moment

Ook in voorgaande jaren moest Verstappen hier en daar een gridstraf incasseren. Al was dat op dat moment een minder pijnlijke ingreep. Red Bull Racing beschikte namelijk de afgelopen twee seizoenen over een uiterst dominante bolide, waarmee Verstappen binnen enkele ronden de koppositie weer in het zicht had. In 2024 lijkt het veld echter een stuk dichter bij elkaar te zitten en daardoor zal het team een tactisch moment moeten uitkiezen om de gridstraf te incasseren.

