Volgens voormalig Red Bull-coureur David Coulthard is het lang geen zekerheidje meer dat Max Verstappen dit seizoen zijn vierde titel in de wacht gaat slepen. De Schot wijst naar de afgelopen races, waarbij McLaren, Ferrari en Mercedes zich af en toe ook konden mengen om de overwinning.

In het derde jaar van het grondeffect-tijdperk zitten de top vier teams dichter bij elkaar, dan ooit. Zo wordt de kwalificatie soms op honderdsten van een seconde beslist en het onderschrijft de nauwe marges binnen de huidige Formule 1. Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap, maar daar staat Lando Norris op dit moment 69 punten achter. Verstappen wist de afgelopen races nog te winnen, maar met de opstomende MCL38, de updates van Ferrari en ook Mercedes dat stappen begint te zetten, is dat voor de rest van het seizoen geen garantie meer.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes schakelt privédetective in om verzender sabotagemail te achterhalen

Kleinste marges uit de geschiedenis van F1

In gesprek met Channel 4 wijst Coulthard naar de slinkende verschillen tussen de teams. "Als je kijkt naar de daadwerkelijke rondetijden van de twintig auto's: het zit dichter bij elkaar dan ooit tevoren in de geschiedenis van deze sport. Iedereen is dichter bij Red Bull gekomen. Daarom zien we ook dat Checo [Pérez], die gemiddeld twee tot drie tienden van een seconde langzamer is dan Max, meer naar de achterhoede van die top tien begint af te zakken. Max moet dus echt werken voor die overwinningen", zo stelt de Schot.

OOK INTERESSANT: Dit is het persconferentieschema voor de GP van Oostenrijk

Geen garanties voor Verstappen

Het Oostenrijkse team is van plan om een updatepakket naar voren te schuiven, om Verstappen te voorzien van het juiste materiaal. Tegelijkertijd heeft het team te kampen met de minste ontwikkelingstijd, een gevolg van het winnen van het constructeurskampioenschap. "Dan hangt het ervan af of je auto bij het circuit past en of je ontwikkelingsrichting ook goed werkt voor de rest van het seizoen. Ik denk dus niet dat je de garantie hebt dat Max Verstappen dit kampioenschap wint", aldus Coulthard.

Gerelateerd