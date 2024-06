‘Gridstraf in de maak voor Verstappen’, ‘Mercedes en Sainz trekken aankondiging in’ | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het sprintweekend op de Red Bull Ring staat eind deze week op het programma. In de aanloop naar de thuisrace van Red Bull Racing kwam er weer het één en ander naar buiten. Zo meldt de Italiaanse pers dat Carlos Sainz en Mercedes hun samenwerking bekend wilden maken tijdens de race in Spanje, maar dit uiteindelijk heeft uitgesteld. Ziggo Sport heeft dan wel naast de Formule 1-rechten gegrepen, maar zich wel verzekerd van de MotoGP en Max Verstappen moet rekenen op een gridstraf later dit seizoen. Dit is de GPFans Recap van 26 juni.

Ziggo Sport blijft MotoGP, Moto2 en Moto3 uitzenden tot eind 2029

Sinds het verlies van de Formule 1-rechten bij Ziggo Sport, is het accent langzaam maar zeker verlegd naar de MotoGP. Dit jaar liep de zender ook de koningsklasse mis voor de komende seizoenen, maar de kabelgigant kan melden dat de MotoGP tot en met 2029 bij de zender blijft. Alles lezen over het behoud van de uitzendrechten van MotoGP bij Ziggo Sport? Klik hier!

Red Bull kan McLaren niet helpen in Oostenrijk met onbruikbare motorhome

Het team van McLaren zit vooralsnog zonder motorhome in Oostenrijk. Tijdens het raceweekend in Spanje brak er een brand uit in de hospitality suite van het team en voorlopig is het motorhome onbruikbaar. Waar de renstal dit weekend haar onderkomen zal vinden, dat is nog onbekend. Red Bull is om hulp gevraagd, maar kan dat niet bieden. Lezen waarom Red Bull Racing het team van McLaren niet kan helpen? Klik hier!

'Mercedes en Sainz trokken aankondiging in tijdens raceweekend Spanje'

Aan de zoektocht van Carlos Sainz naar een nieuw team, zou volgens FormulaPassion tijdens het raceweekend in Spanje een eind moeten komen. Volgens het medium was het namelijk de bedoeling dat Mercedes en Sainz hun deal wereldkundig zouden maken. Dat is niet gebeurd en het medium wijst naar een duidelijke reden. Lezen waarom Mercedes en Sainz hun deal nog niet bekend hebben gemaakt? Klik hier!

Marko wil Lawson in de plaats van Ricciardo: 'Het is een juniorenteam'

Daar waar Daniel Ricciardo nog altijd op de steun van Red Bull-teambaas Christian Horner kan rekenen, vindt dr. Helmut Marko dat het tijd wordt voor Liam Lawson bij het zusterteam van Red Bull Racing. In zijn ogen is het Visa Cash App RB-team een opleidingsteam en is de opdracht van de aandeelhouders duidelijk. In gesprek Kleine Zeitung is Marko helder over de huidige situatie. De uitleg van de adviseur van Red Bull lezen? Klik hier!

'Slecht nieuws voor Verstappen aanstaande: gridstraf lijkt niet te voorkomen'

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben het in 2024 lastig, zowel op als buiten de baan. Er lijkt echter nog meer slecht nieuws aan te komen, want de motor die tijdens het weekend van de Grand Prix van Canada het op de vrijdag begaf met een ERS-probleem, lijkt niet meer te redden, zo meldt Motorsport.com. Daardoor moeten de huidige motoren het seizoen uithouden. Bij de introductie van een nieuwe power unit, krijgt de Nederlander namelijk een gridstraf. Alles lezen over de power unit en wat Honda erover vertelt? Klik hier!

Verstappen heeft zin in GP Oostenrijk: "Blij om de Orange Army weer te zien"

F1 is komend weekend actief in Spielberg, waar de F1 Grand Prix van Oostenrijk verreden gaat worden als onderdeel van de triple header waar de koningsklasse momenteel mee bezig is. Max Verstappen kijkt uit naar het circuit en heeft een boodschap voor de Orange Army. "We voelen ons altijd erg welkom en vinden het leuk om terug te komen naar Oostenrijk, omdat het een thuisrace is voor Red Bull. Het landschap en de bergen hier zijn geweldig en het is altijd goed om de fans van Orange Army hier te zien en de steun vanaf de tribune te voelen", zo opent de Limburger. Alles lezen over hoe Verstappen vooruitblikt op de thuisrace van Red Bull? Klik hier!

