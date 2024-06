Tijdens het Formule 1-weekend in Spanje stonden er naar verluidt drie aankondigingen op het programma. Carlos Sainz en Mercedes zouden op het punt hebben gestaan een grootse mededeling te doen, maar trokken deze in toen Alpine de schijnwerpers naar zich toe trok met de aanstelling van Flavio Briatore, zo meldt media in Italië.

Donderdag wisten verschillende F1-journalisten te melden dat er vrijdag een aantal grote nieuwtjes naar buiten gingen komen op Circuit de Catalunya in Barcelona. De vrijdag zou in het teken staan van drie aankondigingen, zo werd gemeld. Van de verwachte drie, kwam er uiteindelijk maar één naar buiten. Alpine kondigde aan dat het de omstreden Briatore had gestrikt als nieuwe adviseur voor het team. De Franse renstal trok hiermee de schijnwerpers naar zich toe en dat deed Sainz en Mercedes besluiten hun geplande aankondiging nog even uit te stellen. De betrokken partijen wilden niet in elkaars vaarwater zitten qua aandacht van de pers.

Sainz en Antonelli zouden aangekondigd worden

Volgens FormulaPassion stonden er nog twee veel grotere aankondigingen op het programma in Barcelona dan alleen die van Alpine. 'Sainz was bereid de overeenkomst met Williams te formaliseren en als gevolgd daarvan zou Mercedes de komst van Andrea Kimi Antonelli naast Russell in 2025 willen aankondigen', zo schrijft bovengenoemd medium. Kort na het weekeinde in Spanje kwam ook het nieuws naar buiten dat Alpine zich plots had gemeld in de strijd om de handtekening van Sainz. Dit zou eveneens een rol hebben gespeeld in het feit dat de overeenkomst tussen Williams en Sainz nog niet definitief afgerond werd op het Circuit de Catalunya.

Williams in wachtkamer na interesse Alpine voor Sainz

Sainz zou Alpine om maar liefst vier redenen als interessante optie kunnen beschouwen. Allereerst kent hij het team, want Sainz kwam in het verleden uit voor Renault. Daarnaast maakt Alpine de laatste weken een goede ontwikkeling door qua prestaties en heeft het met Briatore ook nog iemand van naam in huis gehaald. Tot slot zou Alpine bezig zijn vanaf 2026 te gaan rijden met motoren van Mercedes, 'een vooruitzicht dat Alpine in de ogen van Carlos op één lijn zou brengen met Williams', zo meldt FormulaPassion. Sainz zou bij Alpine echter wel eenzelfde clausule eisen als dat hij van Williams kan krijgen. De Spanjaard wil vrij kunnen vertrekken als een topteam zich in de nabije toekomst voor hem meldt.

Mercedes wacht met aankondigen coureur 2025

Mercedes kondigde op haar beurt de komst van Antonelli nog niet aan omdat het volgens het Italiaanse medium wil wachten op wat Sainz gaat doen. Mocht de huidig Ferrari-coureur niet overstappen naar Williams, dan ligt daar misschien nog een mogelijkheid voor Mercedes om Antonelli te stallen. Ook mag volgens FormulaPassion niet worden vergeten 'dat Mercedes nog steeds droomt van de komst van Max Verstappen in 2025, iets dat Ola Kallenius en Toto Wolff [in Barcelona, red.] nog maar eens herhaalden.'

