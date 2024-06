Het gerucht hing al enige tijd in de lucht, maar het rommelige Alpine heeft daadwerkelijk doorgepakt. De Franse formatie heeft de omstreden Flavio Briatore veertien jaar na zijn later teruggedraaide levenslange schorsing weer in de armen gesloten met een officiële rol binnen het team.

Het lijkt op dit moment nergens zo'n rommeltje te zijn als bij het team van Alpine. De Franse formatie komt dit seizoen op de baan totaal nog niet lekker uit de verf. Aan het begin van het seizoen leken de bolides van Esteban Ocon en Pierre Gasly misschien wel de traagste die er rond reden. Langzaam maar zeker lijkt dat wat beter te worden, maar alle bestuurlijke onrust binnen het team lijkt nog lang niet verdwenen te zijn. Eerder vertrokken er vorig seizoen en dit jaar al verschillende belangrijke kopstukken bij het team en ook Ocon trekt na dit jaar toch op een bijzondere manier de Franse deur achter zich dicht.

Aankondiging Alpine

Eerder dit seizoen werd men zelfs met de toch ietwat omstreden Briatore in verband gebracht om het vege lijf te redden en daar heeft de Franse formatie nu op doorgepakt. Het team van Alpine maakt via de eigen kanalen namelijk melding van de komst van de 74-jarige Italiaan. Hij wordt door CEO Luca de Meo binnen het team gehaald als uitvoerend adviseur en hij zal binnen het team bij moeten gaan dragen met adviezen voor de Franse formatie. Daarmee lijkt hij een vergelijkbare rol te gaan uitvoeren als Helmut Marko bij Red Bull Racing.

BWT Alpine F1 Team announces Flavio Briatore as Executive Advisor



BWT Alpine F1 Team can confirm that Flavio Briatore has been appointed by Renault Group CEO Luca de Meo as his Executive Advisor for the Formula One Division. pic.twitter.com/KAdNVkQBPP — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 21, 2024

Controversiële loopbaan

Briatore is een grote naam in de wereld van de Formule 1. Na een sowieso al indrukwekkende loopbaan ging hij in 2000 als teamleider aan de slag bij Renault. Als manager van Fernando Alonso bracht hij daarnaast de coureur de sport in die in 2005 en 2006 wereldkampioen zou worden namens de Franse formatie. In 2009 werd Briatore ontslagen bij het team, toen hij ervan werd beschuldigd een grote rol te hebben gespeeld bij het Crashgate-schandaal. Later dat jaar kreeg hij van de FIA om dezelfde reden een levenslange schorsing opgelegd, al werd deze in 2010 in de rechtbank weer ongeldig verklaard.

