Max Verstappen (26) gaat nadenken over een transfer naar Mercedes in de nabije toekomst, zo zegt teambaas Toto Wolff in gesprek met de Italiaanse media. De Duitse renstal is de laatste weken sterk aan het verbeteren en volgens Wolff maakt dit de komst van Verstappen weer realistischer. "Kunnen deze prestaties hem overtuigen?", zo vraagt hij zich hardop af.

Sinds de onrust wat is gaan liggen bij Red Bull Racing, wordt ook een mogelijk vertrek van Verstappen bij de Oostenrijkers minder vaak besproken. Toch is het niet uitgesloten dat de regerend wereldkampioen binnen één á twee jaar alsnog zijn koffers pakt en elders zijn dromen gaat najagen. De rust bij Red Bull lijkt - in ieder geval voor de schermen - wat te zijn teruggekeerd, maar de zorgen over de motor voor 2026 zijn er nog steeds. Daarnaast verliest Red Bull recentelijk steeds meer terrein aan de concurrentie, terwijl Mercedes juist stappen voorwaarts maakt. Ook in Spanje zat Mercedes er weer goed bij en Wolff sprak zich daarom nog maar eens uit over de mogelijke komst van Verstappen naar zijn team. En hij is duidelijk positief gestemd.

Artikel gaat verder onder video

Wekt ontwikkeling Mercedes interesse Verstappen?

Red Bull verliest terrein, terwijl Mercedes wat terugwint, zo staan de zaken er momenteel voor in de Formule 1. Maakt dit dat Verstappen een overstap naar Mercedes gaat overwegen, als hij dit niet al deed? "Laten we kijken wat er gebeurt. Kunnen deze prestaties hem overtuigen?", zo stelt Wolff zichzelf deze vraag ook voor de microfoon van Sky Italia. De man uit Wenen is er echter van overtuigd dat een goede auto genoeg moet zijn om Verstappen te kunnen verleiden. "Ja, ik heb altijd gezegd dat we aan onze kant moeten werken en moeten pushen om competitief te zijn. Als de auto het goed doet, willen alle goede coureurs naar ons komen", zo is hij zelfverzekerd.

Hamilton reageert hoofdschuddend en met cynische lach op claim VerstappenLees meer

"Max zal erover nadenken", aldus Wolff

Volgens Wolff ligt de focus nu op het ontwikkelen van een auto waarmee George Russell en Lewis Hamilton competitief kunnen zijn, in de hoop dat de auto aan het einde van het jaar dusdanig indrukwekkend is, dat Verstappen de sprong naar zijn team wil wagen. "Vandaag is onze prioriteit om met Lewis en George het seizoen op een hoog niveau af te sluiten. Daarna zullen we zien of de auto snel genoeg is om een wereldkampioenschap te winnen", aldus Wolff, die zegt dat de interesse dan gewekt is. "Max zal erover nadenken", zo besluit hij.

🟠 Niets van Nederland op het EK missen? Volg dan MeeMetOranje!

Gerelateerd