Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de politie ingeschakeld om onderzoek te doen naar de e-mail die is verstuurd over de mogelijke sabotage aan de wagen van Lewis Hamilton. De teambaas veegt uiteraard de sabotage-geruchten van tafel en stelt deze manier van misbruik moet stoppen.

De zevenvoudig kampioen heeft het in de afgelopen races vaak afgelegd tegen teamgenoot George Russell. De Brit zou niet eerlijk worden behandeld, zo gaat het verhaal. Een vermeend teamlid van Mercedes heeft een anonieme mail gestuurd met daarin de bewering dat er bewust wordt gesaboteerd. Wolff heeft niets op met die verhalen en stelt in gesprek met Motorsport.com dat er onderzoek zal worden gedaan naar het IP-adres waarvan de e-mail is verstuurd, ook schakelt hij de politie in.

Wolff: "Aan alle gekke mensen: 'ga naar een psychiater'"

De teambaas benadrukt dat Mercedes er totaal geen baat bij heeft om Hamilton te voorzien van minder materiaal. "Ik weet niet wat sommige complottheoretici en gekken denken. Lewis maakt al twaalf jaar deel uit van het team. We hebben een vriendschap. We vertrouwen elkaar en we willen dit met een goed gevoel afsluiten." Daarin staat het teambelang voorop: "Als je dat niet gelooft, dan zul je wel geloven dat wij het wereldkampioenschap bij de constructeurs willen winnen. Een onderdeel daarvan is om beide auto's te laten winnen. Dus, aan alle gekke mensen: 'ga naar een psychiater.'"

Klager waant zich in anonimiteit

De anonieme mail is afkomstig van iemand die zich voordoet als teamlid van Mercedes, daarom heeft Wolff de politie ingeschakeld. "Het is niet van een lid van het team. Als we dit soort e-mails krijgen, en we krijgen er heel veel, is het verontrustend, vooral als er iemand is die het over de dood en al die dingen heeft. In dit geval heb ik opdracht gegeven om op volle kracht door te gaan. De politie doet onderzoek. We onderzoeken het IP-adres. We onderzoeken de telefoon. Dat alles omdat online misbruik op die manier moet stoppen. Mensen kunnen zich niet achter hun telefoon of computer verschuilen en teams of coureurs op deze manier misbruiken." Daarnaast hekelt hij de werkwijze, want met een anonieme mail kan hij niets. "Kom naar voren, zeg wie je bent en we zullen de kritiek aannemen en bespreken. Maar verstop je niet", aldus de teambaas van Mercedes.

