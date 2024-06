Lewis Hamilton zou niet eerlijk behandeld worden in zijn laatste seizoen bij het team van Mercedes. Dat wordt beweerd in een anonieme mail die is rondgestuurd in de Formule 1-paddock, geschreven door iemand die zegt een teamlid van de Duitse renstal te zijn.

Lewis Hamilton vertrekt aan het eind van dit seizoen naar het team van Ferrari, waarmee er een einde komt aan zijn langdurige en succesvolle samenwerking bij het team van Mercedes. De Zilverpijlen presteren de afgelopen jaren matig in de Formule 1, waardoor het voor de zevenvoudig wereldkampioen geen laatste seizoen is om over naar huis te schrijven. Alhoewel het niet meer dan logisch is dat de focus van Mercedes, vanwege het aanstaande vertrek van Hamilton, naar Russell verschuift, klinken de laatste tijd regelmatig geluiden - met name vanuit fans - dat de 39-jarige Brit niet eerlijk behandeld zou worden door het team van Mercedes.

Anonieme Mail 'Mercedes-medewerker'

Zo bracht Mercedes in Monaco slechts één nieuwe voorvleugel mee, en deze werd op de auto van Russell geplaatst. Op zich niet gek, aangezien hij de man van de toekomst voor de Zilverpijlen is. Een anonieme mail heeft nu echter - voor de tweede keer dit seizoen - voor wat ophef in de Formule 1-paddock gezorgd. De onbekende afzender schrijft dat Hamilton wordt tegengewerkt door het team van Mercedes, omdat hij na dit seizoen naar Ferrari vertrekt. De schrijver van de mail zegt een medewerker van Mercedes te zijn, en heeft de mail een dag na de Grand Prix van Canada naar verschillende kopstukken van de Formule 1 en meerdere journalisten gestuurd. Een journalist van Daily Mail kreeg ook een anoniem bericht via WhatsApp, maar een reactie bleef uit toen hij hier op reageerde.

Systematische sabotage

Op Daily Mail schrijft hij: "Een bron dicht bij het vuur vertelde mij echter, op voorwaarde van anonimiteit, dat hij gelooft dat de inhoud van de e-mail in grote lijnen juist is - en dat het gevoel heerst (nadrukkelijk ontkend door het team) dat Hamilton wordt tegengehouden. Hij is dit seizoen met 8-1 verslagen in de kwalificatie door Russell en staat 14 punten achter op de jongere Brit. In de mail stond: 'Sommigen van ons in het team zijn ongelukkig met de systematische sabotage van Lewis, zijn auto, zijn bandenstrategie, zijn racestrategie en zijn mentale gezondheid. Lewis wordt buitengesloten en er gebeuren een paar achterbakse dingen waar mensen zich bewust van moeten zijn.'"

Doodvonnis

En de beschuldigingen nemen vrij ernstige vormen aan, zo valt te lezen: "Stel de vragen en de waarheid komt aan het licht. Het staat allemaal in de data en het is vastgelegd. Met uitzondering van Bono [Peter Bonnington, de race-ingenieur van Hamilton] en degenen onder ons die van Lewis houden, zitten anderen op een gevaarlijke koers die uiteindelijk levensbedreigend kan zijn voor Lewis, andere coureurs en zelfs het publiek. Een koude bandenstrategie is een doodvonnis." Hamilton zelf liet op de donderdag in Spanje weten niets te weten over deze mail. Het team van Mercedes ontkent dat de mail vanuit het Mercedes-kamp komt, en laat optekenen dat het om een verbolgen fan van de Brit moet gaan.

