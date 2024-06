Hoewel diverse Duitse media eerder wisten te melden dat er een deal was tussen Kimi Antonelli en Mercedes om vanaf 2025 te starten in de Formule 1, blijkt na onderzoek van Motorsport-Total dat die deal er nog helemaal niet is. Mercedes houdt namelijk nog altijd de deur open voor de eventuele komst van Max Verstappen.

Onder andere Bild-Zeitung en RTL waren er als de kippen bij om te bevestigen dat Antonelli vanaf 2025 als teamgenoot van George Russell door het leven gaat. Toch blijkt die bewering niet te kloppen. Antonelli wordt uiteraard geprepareerd voor een avontuur in de Formule 1, maar bij welk team dat zal gaan zijn en of dit überhaupt in 2025 zal komen, daar is nog weinig over bekend. Mercedes-teambaas Toto Wolff hintte weliswaar dit seizoen al een aantal keren naar de 17-jarige Italiaan, maar tegelijkertijd wil de Oostenrijker ook niet de druk opvoeren, zo vertelde hij onlangs.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko gevraagd naar Verstappen naast Antonelli bij Mercedes: 'Dit is ons grootste voordeel'

Geen tijdsdruk

Volgens het medium hebben we te maken met een tactisch schaakspel waarbij tijd geen rol speelt. Wolff is van plan om Antonelli in het zitje van Lewis Hamilton te zetten, maar dat zou alleen gebeuren als Verstappen definitief de deur dichtgooit voor de Duitse renstal. De 'Verstappens' hebben namelijk nog niet besloten om Christian Horner en Red Bull Racing te verlaten, zo valt te lezen. Helmut Marko gaf onlangs in zijn column voor Speedweek aan een overstap van Verstappen naar Mercedes niet uit te sluiten, maar vond dat allemaal nog wel wat ver weg. De rol van de adviseur zou hierin overigens cruciaal zijn. Zo kan Verstappen vertrekken en zijn 'vrijgaveclausule' actieveren als Marko besluit op te stappen.

Antonelli wacht op beslissing Verstappen

Er werd eerder gewezen naar de tijdsdruk die er zou zijn op het maken van een beslissing, maar dat is er volgens Motorsport-Total niet. Zo moet Mercedes met een winnende bolide op de proppen komen en hoewel er stappen worden gezet, is de W15 nog niet een wagen waarmee steevast om de zeges kan worden geknokt. "Verstappen heeft de Red Bull als zekerheid, mocht hij niet overstappen naar Mercedes. En Wolff heeft Antonelli als Verstappen niet komt. Alles hangt af van de beslissing van Verstappen. Theoretisch zou dat aan het einde van het seizoen kunnen zijn", zo laat het medium optekenen.

Gerelateerd