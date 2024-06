Het begint er steeds meer naar uit te zien dat Andrea Kimi Antonelli volgend jaar zijn Formule 1-debuut zal maken bij Mercedes. Helmut Marko werd in aanloop naar de F1 Grand Prix van Spanje gevraagd naar een mogelijke overstap van Max Verstappen van Red Bull naar de Zilverpijlen.

Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen richting Ferrari en dus moet Mercedes op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor George Russell. Teambaas Toto Wolff maakte eerder dit jaar duidelijk dat Verstappen bovenaan zijn lijstje stond, maar die heeft nog een contract bij Red Bull Racing voor tot en met 2028. Toen de beschuldigingen richting Christian Horner naar boven kwamen, waren er wel geruchten dat de Nederlander via een clausule zijn contract vroegtijdig kon beëindigen, maar die situatie is nu een beetje bedaard. Voor 2025 lijkt de momenteel zeventienjarige Antonelli de favoriet geworden voor het Mercedes-zitje, aangezien Verstappen dus is weggevallen en Carlos Sainz ook niet meer als optie wordt gezien. Nu wordt Verstappen voor 2026 gezien als een mogelijke vervanger van Russell wiens contract over anderhalf jaar afloopt.

Antonelli en punten afsnoepen

Marko liet tijdens het raceweekend in het Canadese Montreal weten dat hij Lando Norris en Oscar Piastri het beste rijdersduo vindt. De hoofdadviseur van Red Bull werd door oe24 opnieuw gevraagd naar de coureurs van McLaren en dat het niet veel goeds zegt over zijn eigen Sergio Pérez. "Maar dat is wel hoe het zit. Ze zijn jong en zitten altijd dichtbij elkaar, zeker in de kwalificatie. En ze zullen ook allebei verbeteren, Piastri al helemaal," vertelde de 81-jarige Oostenrijker. Gevraagd naar hoe hij Antonelli en Verstappen samen als rijdersduo zou zien, antwoordde Marko: "Antonelli is absoluut een mannetje van Mercedes, dus daar hoeven we niet over na te denken." En Verstappen als opvolger van Russell bij de Duitse autogigant dan? "Dat is nog zo ver weg," vervolgde Marko. "Laten we ons nu maar gewoon concentreren op de aankomende races en kijken of we opnieuw het wereldkampioenschap kunnen winnen. Ons grootste voordeel is dat de andere teams punten van elkaar af aan het snoepen zijn. Ik hoop dat dat zo door blijft gaan."

