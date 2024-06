Daar waar de voorgaande vrijdagen niet altijd vlekkeloos waren voor Red Bull Racing, laat de eerste vrije training in Barcelona optimistische signalen zien. Dr. Helmut Marko stelt in gesprek met ORF dat de problemen van de RB20 zijn op te lossen en zag Max Verstappen de tweede tijd rijden.

De verwachting was dat de RB20 op een traditionele baan, zoals het Circuit de Barcelona-Catalunya, beter uit de voeten kan, dan op de voorgaande banen. De eerste training is zojuist afgevlagd en hoewel het slechts een training is, zat de Nederlander er goed bij. Lando Norris was uiteindelijk de snelste en Verstappen was nog niet helemaal tevreden, maar de achterstand was slechts 24 duizendsten van een seconde.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Silly Season: 'Mercedes laat Antonelli op beslissing Verstappen wachten'

Beste vrijdag sinds tijden

Tegenover het Oostenrijkse medium legt Marko uit dat de oplossingen van Red Bull Racing lijken te werken. "Als je de afgelopen raceweekenden bekijkt, dan hebben we tot nu toe één van de beste vrijdagen gehad. Ook denk ik dat de problemen die we hebben [met de RB20 red.] of de problemen die zorgen voor het snelheidsverlies, op te lossen zijn. Dat moeten we simpelweg gaan fine-tunen", legt Marko uit.

OOK INTERESSANT: Verstappen in de buurt van gridstraf: Red Bull Racing laat vierde power unit installeren

Verstappen wijst zwakke punten RB20 aan

Zonder in de details te willen ingaan legt Marko uit dat de banden een grote rol speelt. "Hij [Verstappen] legde tot in de details uit waar de zwakke punten van de wagen liggen en dat was op de harde banden, dan op de zachte banden", zo legt hij uit over de vele gesprekken die 'GP' met Verstappen had. De RB20 heeft in Barcelona geen last van hobbels, maar de balans moet nog worden gezocht. "Er zijn nu andere factoren dan dat de auto aan het springen is. We moeten nu de balans gaan zoeken, maar die details krijg je niet van mij", aldus Marko.

Gerelateerd