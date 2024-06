Het team van Red Bull Racing heeft voor het raceweekend in Barcelona bij de RB20 van Max Verstappen een nieuwe Honda-power unit laten inpassen. Het is de vierde voor de Nederlander van dit seizoen en bij de volgende wissel, staat er een gridstraf te wachten.

Het raceweekend in Spanje is de ideale plek voor updates. Zo is ook te zien tijdens de eerste vrije training waarbij veel coureurs de nieuwe onderdelen aan het uittesten zijn. De zogeheten flow-visverf is dan ook veelvuldig te zien en het tekent de ontwikkeling binnen de sport. Toch moeten de teams zich ook inhouden, want slijtage aan de onderdelen betekent vervanging en dat kan niet altijd straffeloos gaan.

Motoren en versnellingsbakken

Nog los van de vele updates die naar Spanje zijn meegenomen zijn er ook diverse onderdelen vervangen. Zo maakt Verstappen dus gebruik van zijn vierde power unit, ook Carlos Sainz (derde) en Pierre Gasly (vierde) zijn voorzien van een nieuwe motor. Alles gaat nog zonder straffen, want pas na de vierde wissel komt de FIA in actie. Niet alleen power units zijn er gewisseld, zo heeft Sergio Pérez een nieuwe versnellingsbak gekregen en hetzelfde geldt voor George Russell, maar ook Daniel Ricciardo.

Verstappen, Sainz en Gasly zijn voorzien van een nieuwe power unit🇪🇸 #f1 #SpanishGP pic.twitter.com/FFJsxP2udi — GPFans NL (@GPFansNL) June 21, 2024

