De Volkskrant haalt hard uit naar Verstappen, Viaplay levert 'rotstreek' aan Olav Mol | GPFans Recap

Woensdag 1 maart 2023 22:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat eindelijk voor de deur met de Grand Prix van Bahrein en op woensdag viel er zowel op als naast de baan genoeg te beleven. Zo kwam er onder meer het nodige nieuws naar buiten rondom Grand Prix Radio en Viaplay, wat resulteerde in een aardig relletje tussen verschillende partijen én werd er daarnaast in een felle column hard uitgehaald in de richting van Max Verstappen.

Viaplay haalt radiorechten F1 in Nederland binnen, Mol wijkt uit naar België

Volgens het Het Belang van Limburg heeft Viaplay in Nederland de radiorechten van de Formule 1 gekocht en kan Olav Mol daardoor niet meer het vertrouwde geluid laten horen via Grand Prix Radio. De Nederlander heeft echter via een omweg alsnog het geluid in handen, want de radiorechten van België zijn binnengehaald. Meer lezen? Klik hier!

Zo reageert het internet op aanschaf van F1-radiorechten door Viaplay: "Wat een rotstreek"

Woensdag werd bekend dat de Formule 1-radiorechten in Nederland ook in handen zijn van Viaplay. Daardoor heeft de rechtenhouder van de afgelopen jaren, Grand Prix Radio, de overstap moeten maken naar België. Met de radiorechten van België kan de zender doorgaan met het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij tijdens de Grand Prix-weekenden. Meer lezen? Klik hier!

Verschuur: "Beetje kinderachtig dat Viaplay radiorechten heeft gekocht"

Voor Frans Verschuur is het onbegrijpelijk dat Viaplay de Nederlandse radiorechten van de Formule 1 heeft aangeschaft. De streamingdienst was al in het bezit van de beelden, nadat het Ziggo Sport had afgetroefd voor de televisierechten, daar komen nu de radiorechten bij. Meer lezen? Klik hier!

Mol over verlies van Nederlandse radiorechten: "Voelt alsof ik monddood word gemaakt"

Volgens Formule 1-commentator Olav Mol is de Nordic Entertainment Group met de aanschaf van de Nederlandse radiorechten, bezig om de commentator 'monddood' te maken. Viaplay heeft de radiorechten vanaf het 2023-seizoen overgenomen, daar waar dit voorheen in de handen van Grand Prix Radio lag. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen hard aangepakt in De Volkskrant: "Kan duizend asielzoekers bekostigen"

Max Verstappen woont al enige tijd in Monte Carlo en het is in principe geen geheim dat de Nederlander daar woont wegens de grote belastingvoordelen die het Prinsendom te bieden heeft. De Nederlander wordt nu echter door Peter de Waard, columnist bij De Volkskrant, fel bekritiseerd wegens zijn keuze om in Monaco te wonen. Meer lezen? Klik hier!