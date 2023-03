Remy Ramjiawan

Woensdag 1 maart 2023 14:43 - Laatste update: 14:48

Volgens Formule 1-commentator Olav Mol is de Nordic Entertainment Group met de aanschaf van de Nederlandse radiorechten, bezig om de commentator 'monddood' te maken. Viaplay heeft de radiorechten vanaf het 2023-seizoen overgenomen, daar waar dit voorheen in de handen van Grand Prix Radio lag.

Luisteraars van de zender hoeven zich echter geen zorgen te maken. Mol laat Grand Prix Radio namelijk opereren onder de Belgische vlag en heeft daarom ook de Belgische radiorechten aangeschaft. Het betekent dat de zender via DAB+ geen Formule 1-geluid mag laten horen, maar gebruikers van de app kunnen 'gewoon' net als vorig jaar het stemgeluid van Mol en co-commentator Jack Plooij beluisteren.

Artikel gaat verder onder video

Onderhandelingen met FOM

Begin februari kreeg Mol al lucht van een mogelijk verlies van de radiorechten, zo vertelt hij bij Nu.nl. "Toen werd mij al wel verteld dat er mogelijk kapers op de kust waren. Op 1 februari kreeg ik te horen dat het contract niet werd verlengd. Vier minuten nadat ik dat te horen had gekregen, heb ik het FOM gebeld met de vraag of ik de Belgische rechten kon kopen", zo vertelt Mol over het gesprek dat hij met Formula One Management had over de radiorechten.

'Dit is in Scandinavië besloten'

Het binnenhalen van de Belgische rechten is dus gelukt, want Grand Prix Radio opereert vanaf dit seizoen onder de vlag van onze zuiderburen. Ondanks dat het Formule 1-project van de zender dus intact blijft, stoort Mol zich wel aan de houding van de NENT. De commentator wijst overigens niet naar de Nederlandse tak van de NENT, maar hij wijst naar de Scandinavische leiding. "Het voelt alsof ik monddood word gemaakt. Ik zou geen reden kunnen verzinnen waarom ze anders de rechten hebben gekocht", zo vertelt hij. "Dit is in Scandinavië besloten. Ik vind het bijzonder. Ik heb nog nooit gehoord dat een televisiezender last heeft van een radiozender. Om mijn commentaar optimaal te kunnen volgen, heb je ook de beelden op tv nodig. Dus volgens mij botst het niet", aldus Mol.