Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Spanje

Het Formule 1-circus gaat zich opmaken voor de eerste triple header van het seizoen, dat in Barcelona van start gaat. De Grand Prix van Spanje staat namelijk voor de deur en dat betekent dat ronde tien van het wereldkampioen dit weekend gaat beginnen.

Het spektakelstuk dat de Grand Prix van Canada was, leverde Max Verstappen als overwinnaar op. George Russell lag even aan de leiding en ook Lando Norris bevond zich enige tijd op kop. Voor Ferrari was het echter een weekend om snel te vergeten. Charles Leclerc werd geplaagd door motorproblemen en viel later in de race uit. Carlos Sainz ging op eigen houtje van de baan en zag daardoor een DNF achter zijn naam staan en hetzelfde geldt voor Sergio Pérez.

Circuit de Barcelona-Catalunya

De koningsklasse bevindt zich deze week op heel bekend terrein, namelijk het Circuit de Barcelona-Catalunya. Los van de vele testuren die op de baan zijn verreden, is het voor veel teams ook vaak de plek waar de grote updates worden geïntroduceerd. Dat heeft alles te maken met de baan, want die is aardig representatief voor het verdere verloop van de Formule 1-kalender. Sinds 1991 reist de Formule 1 af naar Barcelona voor de Grand Prix van Spanje. Dit weekend staat er 66 ronden op het bord, voor het rondje dat 4,67 kilometer lang is. Het (race)ronderecord werd in 2023 neergezet door Max Verstappen. Die wist aan het einde van de race een 1:16.330 te laten noteren. Het circuit telt veertien bochten en de meest inhaalacties kunnen verwacht worden aan het einde van het rechte stuk, waar de eerste DRS-zone zich bevindt. Ook kan er nog een poging worden gedaan aan het einde van de tweede DRS-zone, die begint namelijk vanaf bocht negen. Daarnaast zijn er dit weekend twee thuishelden, namelijk Fernando Alonso en Carlos Sainz.

Weerbericht: Overwegend zonnig tijdens GP-weekend

Het weer lijkt vooralsnog geen grote rol te gaan spelen. Op de mediadag op donderdag wordt er nog een aanzienlijke hoeveelheid neerslag verwacht, maar op vrijdag loopt de kans op regen terug tot acht procent. Op zaterdag bedraagt dit slechts vijf procent, en op zondag is er vier procent kans op hemelwater. Op alle drie de dagen ligt de temperatuur tussen de 18 en 26 graden Celsius, en dus lijken de coureurs een aangenaam weekend onder de Spaanse zon tegemoet te gaan.

Coureursklassement

Constructeursklassement

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 301 punten 2. Ferrari 252 punten 3. McLaren 212 punten 4. Mercedes 124 punten 5. Aston Martin 58 punten 6. RB 28 punten 7. Haas 7 punten 8. Alpine 5 punten 9. Williams 2 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Tijdschema Grand Prix van Spanje

Het raceweekend in Spanje wordt dit jaar op vrijdag 21 juni om 13:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste vrije training. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag 22 juni begint om 12:30 uur met de derde en laatste vrije training, waarna het om 16:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Spanje wordt op zondag 23 juni om 15:00 uur verreden.

Vrijdag 21 juni

Eerste vrije training: 13:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur

Zaterdag 22 juni

Derde vrije training: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 23 juni

Grand Prix van Spanje: 15:00 uur

