In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte Haas bekend dat Oliver Bearman vrijdag tijdens VT1 van de F1 Grand Prix van Spanje in de bolide van Haas mag stappen, vertelde Liam Lawson een mooi verhaal over Max Verstappen en besprak hij de dominantie van de Nederlander, kwam het eerste weerbericht voor het raceweekend in Barcelona naar buiten en beweerde Helmut Marko dat Red Bull in de buurt is van een oplossing van de problemen met de kerbstones. Dit is de GPFans Recap van 17 juni.

Artikel gaat verder onder video

Lawson vertelt mooie anekdote over helpende hand Verstappen: "Hij kwam zo mijn kamer binnenlopen"

Liam Lawson mocht vorig jaar een weekend in F1 rijden en heeft sindsdien al meerdere malen aangegeven op zoek te zijn naar een vast stoeltje. De Nieuw-Zeelander heeft zijn bewondering uitgesproken voor Max Verstappen, de drievoudig wereldkampioen. Niet per se op sportief gebied, maar met name over hoe sterk de drievoudig wereldkampioen mentaal in zijn schoenen staat. Meer lezen over het verhaal dat Lawson over Verstappen te vertellen had? Klik hier!

Marko wijst naar oplossing voor 'kerbstone'-problemen: "Op de goede weg"

De RB20 van Red Bull Racing is niet zo'n groot succes als de RB18 en RB19 tot nu toe en is duidelijk geen auto die goed om kan gaan met hobbels en hoge kerbstones. Hoewel er wordt gesproken over een fundamenteel probleem met de wagen, onthult dr. Helmut Marko in zijn column bij Speedweek, dat een oplossing met de voorwielophanging niet ver weg is. Meer lezen over hoe Marko denkt dat de problemen opgelost kunnen worden? Klik hier!

Lawson over Verstappen: "Lijkt me best gaaf om zoveel te winnen dat je erom wordt gehaat"

Max Verstappen heeft in dit tijdperk de rol overgenomen van Lewis Hamilton als coureur die vaak door fans gehaat wordt omdat hij veel wint. De Nederlander heeft zelf vaak aangegeven zich er niet veel van aan te trekken, en Lawson denkt dat hij dit ook echt niet doen. Meer lezen over wat Lawson over de dominantie van Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!

Haas geeft Bearman de kans tijdens VT1 in Spanje

Haas gaat komend weekend voor de tweede keer dit seizoen Oliver Bearman de kans geven om namens het team ervaring op te doen in een F1-auto. De jonge Brit, die eerder dit jaar ook al namens Ferrari reed, gaat tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Spanje de eerste vrije training afwerken. Meer lezen over waarom Bearman tijdens VT1 in Spanje in actie komt en wie hij vervangt? Klik hier!

De eerste weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Spanje

De Formule 1-karavaan kan dit weekend even bijkomen van de chaotische Grand Prix van Canada, maar daarna staat er een bomvol schema op het programma. Vanaf zondag 23 juni wordt er een Europees drieluik verreden, met als eerste halte het Spaanse Barcelona. Meer lezen over wat voor weer de coureurs, teams en fans mogen verwachten rondom de F1 Grand Prix van Spanje? Klik hier!

Gerelateerd